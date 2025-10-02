Elon Musk es la primera persona en alcanzar un patrimonio de $500.000 millones

Publicado por Carlos Dominguez 2 de octubre, 2025

Elon Musk se ha convertido oficialmente en la primera persona de la historia en alcanzar un patrimonio de $500.000 millones. El empresario logró esta impresionante marca el miércoles, impulsado por un potente repunte de las acciones de Tesla y el aumento vertiginoso de la valoración de sus empresas privadas.

De acuerdo al rastreador de multimillonarios en tiempo real de Forbes, Musk, que en diciembre se convirtió en la primera persona con una fortuna igual o superior a $400.000 millones, aventaja en $150.000 millones al segundo, Larry Ellison, y está a medio camino de convertirse en el primer billonario del mundo.

Las acciones de Tesla subieron casi un 4% el miércoles, reportó la revista especializada en finanzas, añadiendo unos $9.300 millones a la fortuna del también propietario de SpaceX.

El precio de las acciones del fabricante de vehículos eléctricos se ha casi duplicado desde que Musk anunció en abril que se retiraría de su papel como jefe del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) para dedicar más tiempo a Tesla.

Con la capitalización bursátil de Tesla de nuevo a un 10% del máximo histórico que alcanzó en diciembre, Forbes aseguró que la participación del 12% de Musk en la compañía ahora vale $191.000 millones.

No se trata de compensación, sino de seguridad

En septiembre, el empresario escribió en X que no se trata de una compensación, sino de que pueda tener suficiente influencia sobre Tesla para "garantizar la seguridad" si se construyen millones de robots. Asimismo, Musk afirmó que no se sentía cómodo si en el futuro podía ser expulsado por empresas asesoras de "accionistas activistas" que ni siquiera tienen acciones en Tesla.

Musk podría ser el primer billonario del mundo

El empresario también posee una participación estimada del 42% en SpaceX por un valor de $168.000 millones, a lo que se suma xAI Holdings, que Musk formó en marzo, cuando fusionó su nueva empresa de inteligencia artificial xAI con la empresa de redes sociales que adquirió en 2022, X (antes Twitter), en un acuerdo que valoró la empresa combinada en $113.000 millones. El magnate posee una participación estimada del 53% en xAI Holdings por un valor de $60.000 millones.

Forbes aseguró que si Musk sigue a este ritmo podría convertirse en el primer billonario del mundo antes de marzo de 2033, cuando llegue la primera de las dos fechas de devengo de su paquete salarial de $1 billón para Tesla. Según la revista, el empresario cerró el miércoles con un valor estimado de $499.100 millones.