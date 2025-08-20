Trump pide la renuncia de la gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook, acusada de fraude

Publicado por Williams Perdomo 20 de agosto, 2025

El presidente Donald Trump pidió el miércoles a través de un mensaje en su red Truth Social la renuncia de Lisa Cook, una de las responsables de la Reserva Federal (FED).

La posición del presidente se da luego de que Bloomberg informara de que según el responsable de la Agencia de Financiamiento de Vivienda (FHFA), Bill Pulte, Cook habría "falsificado documentos bancarios y registros de propiedad para obtener condiciones de préstamo favorables" para dos créditos inmobiliarios.

El director de la FHFA pidió a continuación al Departamento de Justicia que abra una investigación sobre Cook, según el documento reproducido por la agencia de noticias.

“¡Lisa Cook debe dimitir ahora mismo!", escribió el presidente estadounidense, compartiendo el artículo de Bloomberg.

Una renuncia de Cook, recordó AFP, permitiría a Trump reforzar su control sobre la Fed al disponer de dos asientos para renovar y así presionar para que el banco central reduzca sus tasas más rápidamente para apoyar sus medidas económicas.

Ya la renuncia anticipada de Adriana Kugler, también nominada por Biden, permitió que Trump designara provisionalmente a uno de sus asesores, Stephen Miran.

Lisa Cook Cook fue nombrada por Joe Biden en 2022. Su mandato actual vence en 2038.