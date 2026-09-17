Con un gol centenario, Messi le brinda al Inter Miami su primera Campeones Cup

Lionel Messi levanta el trofeo junto a sus compañeros de equipo tras vencer al Cruz Azul de México AFP

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 17 de septiembre, 2026

Con su centésimo gol y una nueva asistencia, Lionel Messi llevó al Inter Miami a vencer este miércoles 2-0 a Cruz Azul y ganar su primera Campeones Cup, el duelo anual entre los monarcas de las ligas MLS y Liga MX.

Messi llegó a 100 tantos con la camiseta del Inter Miami en este exitoso debut de su compatriota Cristian "Kily" González en el banco de las Garzas.

El astro argentino alcanzó el centenario en el minuto 24 de forma inesperada, con un potente cabezazo, y en el 81' lanzó el córner con el que el brasileño Casemiro sentenció el triunfo en el Nu Stadium de Miami.

Messi, de 39 años, amplió su inigualable vitrina de trofeos con un triunfo que celebró feliz junto a sus compañeros bajo una fuerte lluvia en Miami.

La alegría para el capitán llega tras varias semanas dolorosas en las que sufrió la derrota de Argentina en la final del Mundial 2026 y el fallecimiento de su padre.

"Tenemos que disfrutar porque no sabemos hasta cuándo vamos a tener esto", dijo Casemiro sobre Messi en declaraciones a Apple TV.

"Es algo increíble lo que hizo y sigue haciendo para el fútbol (...) Sigue siendo el mejor, lo demostró en el Mundial y lo sigue demostrando en la MLS", subrayó el exvolante del Real Madrid, último galáctico en sumarse a la franquicia copropiedad de David Beckham.

"Todos conocemos a Leo, es un gran jugador (pero) nuestra propuesta era ocuparnos de la parte ofensiva del rival, no solo de él", dijo el técnico de Cruz Azul, Joel Huiqui, al lamentar desatenciones de sus pupilos.

"Es un golpe duro para nosotros, pero sigo confiando que tenemos un gran plantel", afirmó el timonel de La Máquina Celeste, que ya había perdido la edición de 2021 ante Columbus Crew.

Messi de cabeza

El gol de Messi nació de una irrupción de su socio uruguayo Luis Suárez por la banda derecha y un centro envenenado al área de Cruz Azul.

El argentino, llegando por detrás, se elevó en el aire sorprendiendo al central colombiano Willer Ditta, diez centímetros más alto, para rematar de cabeza al fondo de la red.

Fue su gol número 100 en los 115 partidos que ha disputado con el Inter Miami en todas las competiciones.

Además de lograrlo de cabeza, uno de sus talentos menos habituales, el tanto de Messi tuvo la particularidad de llegar ante Cruz Azul, el mismo equipo con el que se estrenó como artillero con la playera rosa.

En aquel memorable debut con las Garzas, Messi anotó un tiro libre en el descuento que sentenció un duelo de fase de grupos de la Leagues Cup.

En ese mismo torneo, Messi impulsó al Inter Miami hasta el primer título de su historia, un palmarés que agrandó con la Supporters' Shield de 2024 y el campeonato de la MLS el año pasado.

MLS iguala el palmarés

Messi volvió a enviar la pelota a la red de Cruz Azul en una carrera en solitario en el arranque de la segunda mitad, pero el gol fue anulado por fuera de juego.

En el minuto 67, el uruguayo Gabriel Fernández cabeceó al palo del Inter en una de las pocas veces que La Máquina inquietó al arquero canadiense Dayne St. Clair.

El gol definitivo partió también de la mágica zurda de Messi, que lanzó un preciso tiro de esquina que Casemiro, tras zafarse de su marcador, remató sin oposición.

Con este triunfo del Inter, la MLS y la Liga MX están empatadas a cuatro victorias en el palmarés de la Campeones Cup, competencia inaugurada en 2018 como parte de la estrecha rivalidad futbolística entre las ligas vecinas.

Tigres, único equipo con dos trofeos (2018 y 2023), América (2024) y Toluca (2025) han ganado para la Liga MX, mientras que Atlanta United (2019), Columbus Crew (2021), New York City (2022) y Miami (2026) dejaron el trofeo en Estados Unidos.

Con información de AFP