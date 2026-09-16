El Mes de la Herencia Hispana arranca en la MLB con el Día de Roberto Clemente
La MLB anunció a los 30 candidatos al Premio Roberto Clemente 2026, que reconoce a los jugadores por su carácter, compromiso comunitario y labor filantrópica. Los aficionados podrán votar hasta el 27 de septiembre.
El Mes de la Herencia Hispana comenzó este martes 15 de septiembre en Estados Unidos, una fecha que coincide con la celebración del Día de Roberto Clemente en las Grandes Ligas (MLB). La jornada rinde homenaje al legado de la leyenda puertorriqueña del béisbol y marca el inicio de una celebración dedicada a reconocer las contribuciones de la comunidad hispana al país.
En el marco de esta conmemoración, la MLB anunció a los 30 nominados al Premio Roberto Clemente 2026, uno de los reconocimientos más prestigiosos de las Grandes Ligas. Los candidatos fueron presentados este lunes por la mañana en MLB Network, antes de la celebración del Día de Roberto Clemente.
El galardón distingue anualmente al jugador que mejor representa el béisbol a través de un carácter extraordinario, su participación comunitaria, filantropía y contribuciones positivas dentro y fuera del terreno.
Cada uno de los 30 equipos de las Grandes Ligas nominó a un jugador. Entre los candidatos de este año figuran siete convocados al Juego de Estrellas de 2026 y 14 jugadores que reciben esta nominación por primera vez.
Cómo se elegirá al ganador
El ganador del Premio Roberto Clemente 2026 será seleccionado por un panel de expertos y recibirá el reconocimiento durante la Serie Mundial de este año.
El jurado estará integrado por representantes de la Oficina del Comisionado, Capital One, MLB Network, FOX Sports, ESPN, NBC Sports, Netflix, TBS, MLB.com, el Salón de la Fama del Béisbol y los hijos de Roberto Clemente: Enrique, Luis y Roberto Jr.
Los aficionados también podrán participar en la elección. Su voto contará como uno de los emitidos por el panel de expertos.
La votación estará abierta hasta el domingo 27 de septiembre, fecha en la que finalizará la temporada regular de las Grandes Ligas.
Los seguidores del béisbol pueden votar por su candidato favorito a través de la página oficial del
Premio Roberto Clemente.
El legado de Roberto Clemente
Clemente murió el 31 de diciembre de 1972 en un accidente aéreo mientras se dirigía a Nicaragua para entregar suministros a las víctimas de un terremoto. Su compromiso humanitario forma parte del legado que las Grandes Ligas buscan reconocer con esta celebración.
El premio que lleva su nombre tiene su origen en el antiguo Premio del Comisionado, que distinguía los esfuerzos filantrópicos de los jugadores. En 1973, tras la muerte del pelotero puertorriqueño, pasó a llamarse Premio Roberto Clemente.