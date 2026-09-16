El Mes de la Herencia Hispana arranca en la MLB con el Día de Roberto Clemente

Publicado por Williams Perdomo 16 de septiembre, 2026

El Mes de la Herencia Hispana comenzó este martes 15 de septiembre en Estados Unidos, una fecha que coincide con la celebración del Día de Roberto Clemente en las Grandes Ligas (MLB). La jornada rinde homenaje al legado de la leyenda puertorriqueña del béisbol y marca el inicio de una celebración dedicada a reconocer las contribuciones de la comunidad hispana al país.

En el marco de esta conmemoración, la MLB anunció a los 30 nominados al Premio Roberto Clemente 2026, uno de los reconocimientos más prestigiosos de las Grandes Ligas. Los candidatos fueron presentados este lunes por la mañana en MLB Network, antes de la celebración del Día de Roberto Clemente.

El galardón distingue anualmente al jugador que mejor representa el béisbol a través de un carácter extraordinario, su participación comunitaria, filantropía y contribuciones positivas dentro y fuera del terreno.

Cada uno de los 30 equipos de las Grandes Ligas nominó a un jugador. Entre los candidatos de este año figuran siete convocados al Juego de Estrellas de 2026 y 14 jugadores que reciben esta nominación por primera vez.

Voz Media / IAVoz Media / IA

Cómo se elegirá al ganador

El ganador del Premio Roberto Clemente 2026 será seleccionado por un panel de expertos y recibirá el reconocimiento durante la Serie Mundial de este año.

El jurado estará integrado por representantes de la Oficina del Comisionado, Capital One, MLB Network, FOX Sports, ESPN, NBC Sports, Netflix, TBS, MLB.com, el Salón de la Fama del Béisbol y los hijos de Roberto Clemente: Enrique, Luis y Roberto Jr.

Los aficionados también podrán participar en la elección. Su voto contará como uno de los emitidos por el panel de expertos.

La votación estará abierta hasta el domingo 27 de septiembre, fecha en la que finalizará la temporada regular de las Grandes Ligas.

Los seguidores del béisbol pueden votar por su candidato favorito a través de la página oficial del

Premio Roberto Clemente.