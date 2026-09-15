Los Dodgers se aseguran el pase a los playoffs y aspiran a su tercera Serie Mundial consecutiva

Publicado por AFP 15 de septiembre, 2026

Los Dodgers de Los Ángeles, que aspiran a su tercer título consecutivo de la Serie Mundial, aseguraron el lunes su plaza en los playoffs tras imponerse por 4-1 a los Reds de Cincinnati. Con un récord de 91-59 y 12 partidos por disputar en la temporada regular, los Dodgers tienen ahora asegurada, como mínimo, una plaza en la serie de comodines.

Los Dodgers se encuentran actualmente en posición de asegurarse uno de los dos primeros puestos de la Liga Nacional —lo que les da derecho a saltarse la primera ronda y a la ventaja de jugar en casa en la serie divisional— junto con los Milwaukee Brewers, que también tienen asegurada su plaza en la postemporada. En la Liga Americana, los Tampa Bay Rays ya se han clasificado.

Los Dodgers, con su generosa inversión, vencieron a los Yankees de Nueva York en la Serie Mundial de 2024 y se impusieron a los Blue Jays de Toronto el año pasado.

Los fichajes de Skubal y Kyle Tucker convierten a los Dodgers en favoritos aún más claros

Tras incorporar al jardinero Kyle Tucker durante la temporada baja y al lanzador Tarik Skubal —ganador en dos ocasiones del Premio Cy Young— el mes pasado, los Dodgers son los favoritos para completar su triplete.

Podrían convertirse en el primer equipo de la Liga Nacional en ganar la Serie Mundial tres años seguidos y el primero desde los Yankees de 1998 a 2000. Pero llegar a los playoffs por decimocuarta temporada consecutiva no ha sido precisamente un camino de rosas.

Una temporada de altibajos

Tras llegar al parón del All-Star con una ventaja de 11,5 partidos sobre Arizona en la división Oeste de la Liga Nacional —con diferencia, el mayor margen de cualquier líder de división—, los Dodgers sufrieron un bajón de forma. La superestrella polivalente Shohei Ohtani ha estado de baja por lesiones, y no se espera que vuelva a lanzar esta temporada; su rendimiento al bate también ha bajado.

Sin embargo, una racha reciente de ocho victorias consecutivas —la mejor de la temporada— ha restablecido la considerable ventaja de los Dodgers al frente de la División Oeste de la Liga Nacional. Sus rivales más cercanos por uno de los dos primeros puestos son los Atlanta Braves de la División Este de la Liga Nacional.

Kyle Tucker y Teoscar Hernández conectaron sendos jonrones en la cómoda victoria de los Dodgers el lunes por la noche en Cincinnati.