Los Beckham entran en el club de milmillonarios británicos

Publicado por Israel Duro 15 de mayo, 2026

El exfutbolista inglés David Beckham y su esposa Victoria, antigua miembro del grupo musical Spice Girls, convertida en exitosa empresaria, vieron un gran aumento de su fortuna, entrando en el club de los multimillonarios británicos, según una clasificación anual publicada el viernes por The Sunday Times.

La fortuna del matrimonio alcanzó en 2025 los 1.185 millones de libras (1.583 millones de dólares), "gracias a inversiones acertadas en el fútbol, la alimentación y las bebidas, el sector inmobiliario y la moda", detalla el célebre diario británico, subrayando que el exfutbolista se convierte en el primer exdeportista británico con más de 1.000 millones de patrimonio.

La pareja duplicó su fortuna en 2025

La mediática pareja vio como su fortuna se duplicó en apenas un año. En 2024, su patrimonio estaba valorado en 500 millones de libras (640 millones de dólares), explicado en particular por las inversiones realizadas en los últimos años por el antiguo capitán de la selección de Inglaterra en el Inter de Miami, club estadounidense de fútbol con el que el argentino Lionel Messi prorrogó su contrato hasta 2028.

Por su parte, la marca de moda Victoria Beckham, lanzada en 2008 y durante mucho tiempo deficitaria, vio el año pasado cómo su facturación superaba los 100 millones de libras (128 millones de dólares), según el diario.

David y Victoria Beckham, distanciados de su hijo mayor Brooklyn, quien los acusa públicamente de querer "controlar" su vida y de intentar "arruinar" su matrimonio, cultivan en las redes sociales y en los medios una imagen de pareja glamurosa y unida, a la que todo le sale bien, muy cercana a sus otros tres hijos.

Oasis entra en la lista

La clasificación anual del Sunday Times, que recoge a las 350 personas y familias más ricas de Reino Unido de todos los sectores, incluye este año a los músicos Noel y Liam Gallagher, cuya fortuna conjunta, estimada en 375 millones de libras (480 millones de dólares), se ha visto impulsada por la gira de reunificación de la banda Oasis. El magnate tailandés-británico de las criptomonedas Christopher Harborne entra también en la lista.

Nik Storonsky, director ejecutivo y cofundador del banco en línea británico Revolut — cuya valoración se disparó el año pasado hasta 75.000 millones de dólares — ha visto cómo su fortuna personal ascendía el año pasado hasta los 16.411 millones de libras (21.000 millones de dólares), registrando el mayor aumento del ránking.

La familia de Gopi Hinduja, fallecido en noviembre pasado y propietario de un conglomerado en los sectores de finanzas, energía y tecnología, sigue encabezando la lista, con una fortuna de 38.000 millones de libras (48.640 millones de dólares).