Estados Unidos remonta ante Francia y alza su quinto título consecutivo en el Mundial de Baloncesto Femenino

La selección de Estados Unidos de baloncesto femenino posa después de la ceremonia de premiación del Mundial de la FIBA.Odd ANDERSEN / AFP.

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 13 de septiembre, 2026

La selección femenina de baloncesto de Estados Unidos conquistó su quinto título consecutivo en el Mundial de la FIBA tras derrotar 97-79 a Francia en la gran final.

El triunfo no solo amplió la racha victoriosa del equipo a 36 partidos seguidos en el certamen —su última derrota se remonta a las semifinales de 2006 frente a Rusia—, sino que además mejoró su balance a un impecable 9-0 en partidos por la medalla de oro desde 1983.

Pese a la contundencia del marcador final, el conjunto estadounidense debió sobreponerse a su mayor desventaja en el torneo en mucho tiempo. Las francesas entraron con gran intensidad, dominando el primer cuarto 20-17 y encadenando un parcial de 11-0 al arranque del segundo periodo para distanciarse 31-17.

Sin embargo, la reacción de las norteamericanas se articuló antes del descanso de la mano de Breanna Stewart y Jackie Young, logrando acortar la diferencia a 45-43 gracias a un triple sobre la chicharra de la novata Caitlin Clark.

Liderazgo de las veteranas y dominio absoluto tras el descanso

El punto de inflexión llegó en el tercer cuarto, cuando Estados Unidos ajustó su defensa y desplegó un ataque demoledor. Un parcial inicial de 11-2 puso al equipo norteamericano al frente 54-47, impulsado por cuatro puntos clave de Stewart.

Aunque Francia intentó mantenerse en contienda acercándose a 55-51, una ráfaga de 16-3 por parte de las vigentes campeonas sentenció el rumbo del partido antes de entrar al periodo final con ventaja de 73-57.

Stewart, quien fue galardonada como la Jugadora Más Valiosa (MVP) del torneo tras alcanzar la cuarta corona mundial de su carrera, encabezó la anotación con 22 puntos, secundada por los 18 tantos de Young.

Por el bando francés, Dominique Malonga sumó 21 puntos y Gabby Williams aportó 20, asegurando para su país el mejor resultado de su historia en esta competición pese a no vencer a su rival tras la ajustada final olímpica de París 2024.

El plantel estadounidense presentó una renovación generacional al contar con una de las plantillas más jóvenes de su historia reciente, incorporando a figuras emergentes como Clark, Angel Reese y Paige Bueckers en su primera experiencia con el equipo mayor.

Aunque la selección encaró encuentros insólitamente disputados durante la fase de grupos frente a Italia y España, el núcleo de jugadoras experimentadas terminó por imponer la jerarquía y tradición del baloncesto estadounidense para mantener el trono mundial.

En el choque por la medalla de bronce, España superó a la anfitriona Alemania para subir al podio.