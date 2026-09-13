Elena Rybakina frena el tricampeonato de Aryna Sabalenka en el US Open y consolida su ascenso a la cima del tenis mundial

La kazaja Elena Rybakina levanta el trofeo de campeona tras ganar la final individual femenina de tenis contra la bielorrusa Aryna Sabalenka.TIMOTHY A. CLARY / AFP.

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 12 de septiembre, 2026

(Con información de AFP) Elena Rybakina se proclamó campeona del US Open tras derrotar en la final a la bielorrusa Aryna Sabalenka por 6-4, 5-7 y 6-2. El triunfo de la kazaja frena la aspiración de Sabalenka de conseguir su tercer título consecutivo en Nueva York, al tiempo que acentúa el relevo en la cúspide de la clasificación mundial de la WTA.

Rybakina, que ya había asegurado su ascenso al número uno del ranking al instalarse en las semifinales del torneo, sumó así el tercer Grand Slam de su carrera tras sus conquistas en Wimbledon 2022 y el Abierto de Australia en enero pasado.

"Se siente increíble. Todavía es muy difícil procesar lo que sucedió. Han sido demasiados logros en estas pocas semanas. Estoy súper feliz y muy orgullosa de todo el trabajo", declaró Rybakina al término del encuentro.

La victoria de Rybakina quebró una cadena de 20 triunfos consecutivos para Sabalenka en las pistas de Flushing Meadows, donde la bielorrusa se había coronado en las ediciones de 2024 y 2025. Sabalenka buscaba convertirse en apenas la tercera tenista de la era moderna, junto a Chris Evert y Serena Williams, en encadenar tres coronas seguidas en la Gran Manzana.

Dominio con el servicio y respuesta ante la reacción de Sabalenka

El desarrollo del encuentro estuvo marcado por la potencia del saque y los golpes de fondo de ambas jugadoras.

Rybakina tomó la ventaja inicial en el quinto juego del primer set tras quebrarle el servicio a Sabalenka, quien mostró signos de frustración al incurrir en una doble falta y recibir un aviso de la jueza de silla por golpear la pelota hacia la grada. La kazaja cerró el parcial por 6-4 con un revés ganador.

En el segundo manga, Sabalenka elevó su nivel de efectividad con el servicio y logró defender puntos de quiebre en momentos determinantes. Tras mantener el equilibrio hasta el 6-5, la bielorrusa consiguió su primer quiebre del partido para adjudicarse el set por 7-5 y forzar el parcial decisivo.

Pese al impulso de su rival, Rybakina recuperó el control en el tercer set mediante un quiebre temprano. La kazaja mantuvo la agresividad en sus devoluciones y, tras superar un tramo final con dos dobles faltas mientras servía para partido, selló el triunfo con un ace.

"Obviamente no estoy muy contenta con el nivel al que jugué hoy. Pero ella sirvió increíble. Jugó un tenis muy agresivo y excelente. Hoy simplemente fue mejor jugadora que yo", reconoció Sabalenka, quien cerrará la temporada sin títulos de Grand Slam.