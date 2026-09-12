MLB: Rays y Brewers, primeros clasificados para los playoffs

Publicado por Israel Duro 12 de septiembre, 2026

En una jornada marcada por los homenajes a las víctimas del 11-S, los Tampa Bay Rays y Milwaukee Brewers fueron los primeros equipos en asegurar su presencia en la postemporada, mientras que otros aspirantes apretaron la clasificación en una recta final cada vez más emocionante.

Los Tampa Bay Rays garantizaron su presencia en los playoffs tras derrotar 3-1 a los Houston Astros gracias a un espectacular desenlace. No obstante, aún debe seguir peleando para asegurar el banderín de la División Este de la Liga Americana.

Junior Caminero se consagra entre las grandes figuras con su jonrón número 40

Junior Caminero decidió el encuentro con un cuadrangular en la novena entrada, su jonrón número 40 de la temporada. El dominicano volvió a demostrar por qué se ha convertido en una de las grandes figuras jóvenes de las Grandes Ligas.

También aseguró su clasificación Milwaukee, aunque lo hizo de una manera mucho más contundente. Los Brewers aplastaron 20-0 a Cincinnati Reds en una de las mayores palizas de la temporada.

Garrett Mitchell conectó un grand slam y William Contreras produjo seis carreras en una exhibición ofensiva que no dio ninguna opción a los Reds.

Los Braves remontan en un partido de infarto

Uno de los grandes partidos de la jornada se disputó en Atlanta. Los Braves derrotaron 6-5 a los Philadelphia Phillies en 11 entradas después de una remontada espectacular.

Philadelphia llegó a ponerse por delante 5-4 en la parte alta de la undécima entrada, pero Atlanta no se rindió. Ha-Seong Kim empató el encuentro y, posteriormente, Drake Baldwin decidió el choque con un doble con dos outs.

La victoria permite a Atlanta ampliar su ventaja sobre Philadelphia en la pelea por el liderato de la División Este de la Liga Nacional.

Los Yankees se llevan el derbi de Nueva York

Los New York Yankees derrotaron 6-4 a los New York Mets en otro de los grandes duelos del viernes. Carlos Rodón fue fundamental desde el montículo, con 6⅓ entradas lanzadas y ocho ponches. En ataque, Cody Bellinger marcó diferencias con un cuadrangular de tres carreras.

Con este triunfo, los Yankees continúan así su persecución de Tampa Bay en la División Este de la Liga Americana.

Los Dodgers siguen imparables

Los Los Angeles Dodgers vencieron 6-2 a los Miami Marlins y sumaron su octava victoria consecutiva. El gran protagonista ofensivo fue Kyle Tucker, que conectó un grand slam y se quedó a un doble de completar el ciclo.

Los Dodgers afrontan el tramo decisivo de la temporada en un excelente momento y vuelven a presentarse como uno de los grandes candidatos de la Liga Nacional.

Arizona mantiene la presión en la pelea por el wild card

Los Arizona Diamondbacks derrotaron 9-1 a los Texas Rangers en un partido que dominaron especialmente a partir de la sexta entrada. Corbin Carroll y Nolan Arenado conectaron jonrones consecutivos durante un sexto inning en el que Arizona anotó cinco carreras.

Con esta victoria, los Diamondbacks se mantienen en la persecución de San Diego en la lucha por el último puesto de wild card de la Liga Nacional.

Cleveland aprieta la clasificación

Los Cleveland Guardians vencieron 5-2 a los Minnesota Twins gracias a un decisivo rally de tres carreras en la novena entrada.

El triunfo permite a Cleveland mantener una ventaja de dos partidos sobre Toronto en la batalla por el último wild card de la Liga Americana.

Los Cubs recuperan sensaciones

Los Chicago Cubs derrotaron 12-2 a los Pittsburgh Pirates después de una gran actuación ofensiva.

Chicago conectó 16 hits y puso fin a una racha de cuatro derrotas consecutivas. Alex Bregman conectó su jonrón número 25 de la temporada, mientras que Seiya Suzuki sumó tres hits y tres carreras anotadas.

Oakland tumba a Seattle

Los Athletics derrotaron 6-5 a los Seattle Mariners en 10 entradas en otro final dramático.

Seattle se adelantó 5-4 en la décima entrada gracias a un sencillo de Julio Rodríguez, pero la respuesta de Oakland fue inmediata. Donovan Walton conectó un jonrón de dos carreras que puso el definitivo 6-5 en el marcador.

Todos los resultados de la MLB del viernes 11 de septiembre

Cubs 12-2 Pirates

Tigers 6-2 Rockies

Nationals 4-3 Angels

Yankees 6-4 Mets

Orioles 7-4 Blue Jays

Rays 3-1 Astros

Dodgers 6-2 Marlins

Royals 3-2 Red Sox

Braves 6-5 Phillies (11 entradas)

Brewers 20-0 Reds

Guardians 5-2 Twins

Cardinals 7-3 White Sox

Diamondbacks 9-1 Rangers

Athletics 6-5 Mariners (10 entradas)

Padres 7-5 Giants