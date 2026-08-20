Messi salva de la derrota al Inter Miami, que continúa con una mala racha de resultados

Lionel Messi celebra un gol anotado con el Inter Miami en 2026. Imagen de archivo AFP .

Publicado por Alejandro Baños 20 de agosto, 2026

Nuevo tropiezo. El Inter Miami solo pudo conseguir un punto en su visita al estadio del Philadelphia Union (2-2) en la última jornada de la Major League Soccer (MLS). Un empate que significa el cuarto partido consecutivo de las Garzas sin lograr la victoria.

En medio de una actuación gris del conjunto del Florida, Lionel Messi salvó los papeles anotando el segundo gol del Inter Miami, el primero que marca tras el fallecimiento de su padre.

Además, el astro argentino fue clave en la jugada del primer tanto de su equipo.

El partido comenzó de la peor manera posible para el Inter Miami. El estadounidense Indiana Vassilev adelantó al Philadelphia Union en el minuto 11 tras culminar una buena jugada colectiva.

Diez minutos después, el estadounidense Daniel Pinter igualó la contienda. Messi envió un centro al área y el uruguayo Luis Suárez asistió de cabeza al autor del gol, que solo tuvo que empujar el balón al fondo del arco.

En el 26, solo cinco minutos después, Messi puso por delante al Inter Miami con un gran gol, similar a muchos de los que ha anotado en su carrera.

El empate llegó en la segunda parte. En el minuto 57, el estadounidense Neil Pierre anotó el último gol del partido, frustrando al Inter Miami y dejando a las Garzas sin victoria por cuarta ocasión consecutiva.

El enfrentamiento acabó con trifulca y con dos expulsados, uno de cada equipo: Cavan Sullivan (Philadelphia Union) y Yannick Bright (Inter Miami).

A pesar de no conseguir el triunfo, el Inter Miami se mantiene en la segunda posición de la clasificación de la Conferencia Este, únicamente superado por el Nashville SC.