Sabalenka y Rybakina dejan la final femenina del US Open sin estadounidenses tras eliminar a Pegula y Gauff

Publicado por Israel Duro 11 de septiembre, 2026

La anhelada final estadounidense del US Open entre Jessica Pegula y Coco Gauff se quedó en un sueño para los aficionados. Ambas tenistas locales fueron superadas sobre la pista por la actual número 1 del mundo, Aryna Sabalenka, y la que será su sustituta en lo más alto del escalafón del tenis femenino a partir del lunes, Elena Rybabina.

La bielorrusa alcanzó su cuarta final seguida y luchará por su tercer título consecutivo en Nueva York con un cómodo triunfo mientras que Rybakina sufrió ante Gauff y tuvo que incluso que remontar un set en contra.

"Es una final y siento que da igual quién esté al otro lado. y dar lo mejor de ti", dijo la kazaja sobre el duelo final del sábado. Con Sabalenka, "nos motivamos mutuamente cuando jugamos estos partidos", expuso. "Es genial jugar contra alguien que te empuja hasta el límite".

Fin a dos años de 'tiranía' de Sabalenka

Ambas se han enfrentado ya en 17 ocasiones, con 10 triunfos de Sabalenka. Rybakina se impuso en la primera final de Grand Slam del año en el Abierto de Australia y el miércoles acabó con casi dos años de gobierno de Sabalenka en la clasificación mundial.

Con todo, Flushing Meadows es un fortín de la bielorrusa. En estas pistas rápidas está imbatida en sus últimos 20 partidos y ahora puede sellar el primer tricampeonato seguido desde el de Serena Williams entre 2012 y 2014.

Mantener el liderato "era uno de mis objetivos, pero ahora mismo no hay mucho que pueda hacer. No rendí muy bien en medio de la temporada", dijo Sabalenka ante la prensa.

"Elena aprovechó el momento, jugó realmente bien y se quedó con el número uno", expuso. "Sólo puedo concentrarme en mí misma y tratar de hacer lo mejor posible ahora para mantener la pelea ajustada y quizá recuperarlo algún día".

Cómodo triunfo de Sabalenka

Este jueves Sabalenka sólo necesitó de una hora y 20 minutos para batir por 7-5 y 6-2 a Pegula, a la que ya había derrotado en la final de 2024 y en las semifinales del año pasado en Nueva York. "En el último partido que jugué contra Jessica me fue casi imposible conseguir la victoria", recordó la ganadora. "Estoy súper feliz de haber podido mostrar este nivel de tenis".

A diferencia del año pasado, cuando se adelantó con el primer set, Pegula no pudo esta vez frenar la potencia de fuego de Sabalenka, que no le concedió un solo break. "Su nivel fue probablemente el más alto que le he visto", se resignó Pegula. "Honestamente, no estoy tan molesta, no creo que hubiera mucho que yo pudiera haber hecho hoy", dijo la neoyorquina, que a los 32 años sigue sin alcanzar su ansiado primer título grande.

Michelle Obama o Ronaldo Nazario entre el público Celebridades como la antigua primera dama Michelle Obama y el exfutbolista brasileño Ronaldo acudieron a disfrutar de las semifinales femeninas, las primeras copadas por las cuatro primeras sembradas desde 1975.

Rybakina remonta a Gauff y deja a la grada sin su favorita

Las emociones las deparó el segundo duelo, en el que Rybakina se estrenó como nueva jefa del circuito con una formidable remontada ante Gauff por 3-6, 6-4 y 6-4.

La kazaja se recuperó de un flojo arranque y resistió la asfixiante atmósfera de la pista central en favor de su protegida Gauff, que buscaba un segundo título tras el de 2023. "Sé que querían que ganara Coco y fue una verdadera batalla", dijo Rybakina al público. "Me mantuve positiva y me dije que tenía que luchar y sacar mi mejor tenis y de alguna forma gané el partido".

Gauff desbordó en el primer set a Rybakina con su capacidad atlética y un certero servicio, con el que conectó cuatro aces. Con su único quiebre Gauff se avanzó 4-2 y amarró el primer parcial ante una Rybakina que se marchó frustrada al vestuario.

Pero la kazaja ya tenía la fórmula para remontarle a Gauff, tras su triunfo de agosto en las semifinales de Toronto, y recompuso el rumbo con la ayuda de la local, que le entregó el segundo set con una doble falta. Superada en juego, Gauff apeló a su espíritu combativo para reengancharse en el último momento pero Rybakina la apuntilló con un break definitivo.

Las semifinales masculinas se disputarán el viernes con un choque entre los estadounidenses Ben Shelton y Frances Tiafoe y otro entre el alemán Alexander Zverev, primer sembrado, y el ruso Karen Khachanov.