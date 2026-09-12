Shelton se impone a Tiafoe y se clasifica para la final del US Open, donde se enfrentará a Zverev

Publicado por AFP 11 de septiembre, 2026

Ben Shelton, conocido por su potente servicio, se impuso el viernes a su compatriota estadounidense Frances Tiafoe en cuatro sets para alcanzar la primera final de Grand Slam de su carrera, asegurándose así un enfrentamiento por el título del US Open contra Alexander Zverev.

Shelton, octavo cabeza de serie, lanzó 20 aces en su camino hacia una emocionante victoria por 4-6, 6-3, 6-3 y 7-5 en la pista del Arthur Ashe Stadium.

Zverev, cabeza de serie número uno, se impuso al ruso Karen Khachanov, número 50 del ranking, por 6-3, 7-6 (9/7), 7-6 (8/6) para alcanzar su tercera final consecutiva de Grand Slam —una racha que le valió su primer título de Grand Slam en Roland Garros y le llevó a quedar subcampeón en Wimbledon—.

Shelton —que eliminó al vigente campeón, Carlos Alcaraz, en cuartos de final— tendrá ahora la oportunidad de convertirse en el primer hombre estadounidense en ganar un título de Grand Slam desde 2003, cuando Andy Roddick triunfó en el US Open.

"Es una gran emoción", declaró Shelton en una entrevista en la pista. "Mi padre y mi madre se han sacrificado mucho para que hoy esté aquí. Mi padre perdió a su madre a principios de este año, y ella es la razón por la que él pudo jugar al tenis.

"Sin ella, hoy no estaría aquí Ben Shelton. Así que esta victoria es para ella. Y voy a necesitar que me apoyéis el domingo para darlo todo. Voy a por todas. Lo voy a dar todo en la pista".

Zverev está deseando tener la oportunidad de dar la sorpresa. "Espero poder impedir que el sueño americano se haga realidad el domingo", afirmó el alemán.

La emocionante semifinal totalmente estadounidense se disputó ante un público repleto de estrellas, con leyendas del tenis como Serena Williams, Stan Smith y Lindsey Davenport, además de los actores Ben Stiller y Rami Malek, y la estrella de los New York Knicks, Jalen Brunson.

"Todo menos sencillo"

Zverev frustró las esperanzas de Khachanov de alcanzar su primera final de Grand Slam, aunque el ruso —que cayó ante Zverev en la final por la medalla de oro olímpica en Tokio en 2021— plantó cara con garra en el segundo y tercer set.

"Una victoria en sets corridos, pero todo menos fácil", afirmó Zverev. "Jugó increíblemente bien, luchó increíblemente bien". Khachanov salvó dos puntos de set de Zverev en el tie-break del segundo set con un potente golpe de derecha y un brillante revés paralelo antes de que Zverev cerrara el set.

Ninguno de los dos jugadores logró un punto de break en un tenso tercer set. Pero cuando Khachanov se puso 6-4 por delante en el tie-break, desperdició ambos puntos de set con errores de derecha. Zverev logró su decimoquinto ace y sentenció la victoria cuando Khachanov envió una derecha fuera.

"En el segundo y tercer set, creo que es más que evidente que podrían haber caído de cualquier lado", declaró Zverev. "Simplemente jugué unos cuantos puntos mejor aquí y allá".

Se vivió un momento de recogimiento durante las ceremonias del himno nacional, tanto en la sesión diurna como en la nocturna, con motivo del 25.º aniversario de los atentados del 11 de septiembre que derribaron las torres gemelas del World Trade Center de Nueva York.

"Es un día difícil para estar aquí jugando", dijo Shelton en sus palabras dirigidas al público. "Mis pensamientos y mis oraciones están con todas las familias afectadas por el 11-S."

La final femenina se disputará el sábado, cuando la kazaja Elena Rybakina intentará impedir que Aryna Sabalenka consiga su tercer título consecutivo, apenas unos días después de poner fin al reinado de casi dos años de la bielorrusa en lo más alto de la clasificación mundial al alcanzar las semifinales.