Monday Night Football: Mahomes regresa ante los Broncos en un duelo clave de la AFC Oeste

Publicado por Hayden King 13 de septiembre, 2026

Si has estado oyendo en sueños los emblemáticos toques de trompeta de "Heavy Action", de Johnny Pearson, no estás solo. Tú y millones de personas como tú podréis cantar juntos el lunes el primer "BAH-DA-DA-DUM" de la temporada 2026 de la NFL.

Vuelve el Monday Night Football. El partido de la primera jornada promete ser uno de los mejores de la temporada, con dos equipos que se disputan el trono de la división y, quizás, el mejor jugador en activo de la liga, que busca abrir un nuevo capítulo en su ya histórica carrera.

El campeón de la AFC Oeste de 2025 Denver Broncos se enfrentará al equipo que ganó los nueve títulos de división anteriores, los Kansas City Chiefs.

Los Chiefs buscan pasar página

El quarterback de los Chiefs Patrick Mahomes intentará recuperarse de su primera ausencia en los playoffs, tras la decepcionante temporada 2025 del equipo (6-11), que culminó con la rotura del ligamento cruzado anterior del mariscal de campo estrella en diciembre.

El entrenador jefe de Kansas City Andy Reid contará con nuevas armas a su disposición mientras intenta reestructurar su plantilla, entre las que destaca el running back Kenneth Walker III, que fue nombrado MVP de la Super Bowl LX con los Seattle Seahawks la temporada pasada.

Walker proporcionará a Mahomes y compañía su primer corredor de élite desde los días de gloria de Kareem Hunt, hace casi 10 años. Es una amenaza tanto en el juego terrestre como en el aéreo, lo que puede ayudar a devolver la magia a una ofensiva de los Chiefs que también recupera al excoordinador ofensivo Eric Bieniemy.

Los Chiefs también contarán con un cuerpo de receptores completo por primera vez en lo que parece una década, con Rashee Rice, Xavier Worthy y recién casado ala cerrada Travis Kelce, todos en buen estado físico y disponibles para jugar.

Aunque Mahomes siempre ha sido la estrella del espectáculo, los Chiefs han basado sus recientes títulos más en la defensa. Sin embargo, las preocupaciones por las lesiones de dos de sus mejores jugadores podrían perjudicarles en la 1.ª jornada.

El tackle defensivo Chris Jones, el principal pass rusher del equipo, no participó en el entrenamiento del sábado y tuvo una participación limitada en los entrenamientos a principios de semana, pero Reid afirmó que estará listo para el domingo a pesar de una lesión en la pantorrilla, según Arrowhead Pride.

El defensa Chamarri Conner, que la temporada pasada empató en el liderato del equipo en cuanto a balones perdidos forzados, se perderá el partido de la primera jornada por una lesión de rodilla, al igual que el tackle izquierdo Josh Simmons, que sufre una lesión de espalda, según la fuente antes mencionada.

Los Broncos buscan mantener su racha

A diferencia de los Chiefs, que vienen de una campaña decepcionante, los Broncos han tenido, con diferencia, su mejor temporada de la década, con un balance de 14-3 y la organización del Partido por el título de la AFC.

Sin embargo, algo que sí comparten los Broncos y los Chiefs es la mala suerte con las lesiones de los quarterbacks, lo que acabó siendo la perdición de Denver. En la ronda divisional, el quarterback Bo Nix se fracturó el tobillo en una jugada aparentemente sin importancia que iba a preparar el terreno para un gol de campo decisivo contra los Buffalo Bills. Esto le llevó a perderse la final de la AFC, donde los Broncos acabaron careciendo de la potencia ofensiva necesaria para superar a los New England Patriots.

La temporada 2026 es una oportunidad para que el entrenador jefe Sean Payton y los Broncos se rediman, y van a recuperar a prácticamente todo el equipo que llegó a las semifinales el año pasado.

La clave de su éxito ha sido su defensa, y eso empieza en la línea defensiva. Los Broncos lideraron la liga en número de sacks el año pasado por un amplio margen. El linebacker Nik Bonitto lideró al equipo el año pasado con 14 sacks, seguido de Jonathon Cooper con 8.

Llegar al quarterback resulta más fácil cuando este no tiene a quién pasarle el balón, y los Broncos tienen la suerte de contar con el que quizá sea el mejor defensa de la liga, el cornerback Patrick Surtain II. Es una pesadilla para los receptores rivales y ayuda a ganar tiempo para que su línea defensiva llegue al quarterback.

En el aspecto ofensivo, los Broncos vuelven a contar con el dúo de corredores formado por J.K. Dobbins y R.J. Harvey. El primero es un corredor de estilo "ground-and-pound", mientras que el segundo supone una mayor amenaza por aire. Juntos, forman una de las parejas de corredores más formidables de la liga.

El fichaje más importante de Denver esta pretemporada ha sido un arma para Nix: el receptor abierto Jaylen Waddle. Tras haber pasado las últimas temporadas a la sombra de Tyreek Hill en los Miami Dolphins, este fichaje le brinda a Waddle la oportunidad de convertirse en el receptor abierto titular y jugar más en la posición de slot, donde podrá sacar el máximo partido a su rapidez. Muchos analistas esperan que este sea el año del despegue para el que fuera la sexta elección general del draft.

Los Broncos llegarán a la primera jornada con la plantilla al completo, sin ningún jugador en la lista de lesionados.

Nuestra predicción

Los Chiefs parten como favoritos por 2,5 puntos, en parte debido a que jugarán en casa. El público del Arrowhead Stadium es conocido por ser uno de los más intensos de la liga, y los aficionados seguramente se mostrarán muy animados ante el regreso de Mahomes.

El equipo local intentará demostrar que la temporada 2025 fue una excepción y no la norma, pero tendrá que demostrarlo en ataque. Si Kenneth Walker consigue tener el mismo impacto que tuvo en los playoffs con los Seahawks, podría abrir huecos en la defensa que Mahomes no ha visto en años.

Sin embargo, la defensa de los Broncos no suele presentar huecos. Y no hay muchos "si" en lo que respecta a este equipo. Conservan prácticamente a toda la plantilla del año pasado, al tiempo que han reforzado una posición necesaria en el puesto de receptor. Además, Nix debería afrontar su tercer año con más confianza al mando del ataque.

Aunque el ruidoso público de Kansas City será difícil de superar, mi pronóstico es que Denver arruinará el regreso a casa de Mahomes en un partido con pocos puntos. Broncos sobre Chiefs, 20-17.