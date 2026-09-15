NFL: regreso triunfal de Mahomes en la aplastante 'vendetta' de los Chiefs sobre los Broncos

Publicado por AFP 15 de septiembre, 2026

Patrick Mahomes anotó un touchdown por tierra y lanzó otros dos en su triunfal regreso tras nueve meses de baja por lesión, mientras los Kansas City Chiefs arrollaban a los Denver Broncos por 31-10 el lunes. Una dulce vendetta ante la franquicia que les robó el liderato divisional el pasado curso.

El tres veces campeón de la Super Bowl y quarterback Mahomes se rompió los ligamentos de la rodilla en diciembre, pero desafió las expectativas al regresar a tiempo para lograr una victoria contundente en el último partido de la jornada inaugural de la nueva temporada de la NFL.

Su exitoso regreso quedó eclipsado por el impresionante debut de su nuevo compañero de los Chiefs Kenneth Walker III, quien acumuló 173 yardas por tierra y dos touchdowns.

"Llevo toda la pretemporada diciéndolo, tío. "K9" va a marcar la diferencia"

El corredor Walker —el Jugador Más Valioso de los Seattle Seahawks en la Super Bowl de la temporada pasada— fichó por Kansas City durante la pretemporada y dominó la ofensiva de los Chiefs, que se apoyó en gran medida en su explosividad en el juego terrestre.

"Llevo diciéndolo toda la pretemporada, tío. "K9" va a marcar la diferencia. Esa línea ofensiva y "K9" se adueñaron del partido", afirmó Mahomes, refiriéndose a Walker por su apodo.

La victoria supuso una pequeña revancha para los Chiefs, quienes, tras nueve títulos consecutivos de la AFC Oeste, perdieron el título divisional ante los Broncos el año pasado y no lograron clasificarse para los playoffs.

Bo Nix, un regreso arrollador tras su lesión

Denver estuvo a un partido de alcanzar la Super Bowl del año pasado, pero se vio lastrado por la fractura de tobillo que sufrió el quarterback Bo Nix, quien tuvo un regreso arrollador tras su lesión. Nix sufrió cuatro placajes y concedió una intercepción, completando 131 yardas y un touchdown. En un comienzo desastroso, el quarterback fue placado en su primera jugada y lanzó una intercepción en tercera oportunidad.

Walker tuvo un impacto inmediato, consiguiendo un primer down para los Chiefs. Mahomes corrió hasta la zona de anotación, pero las celebraciones se vieron interrumpidas por una falta de retención. El respiro para Denver fue breve. Mahomes volvió a correr inmediatamente, esquivando un placaje para anotar un touchdown por carrera de 15 yardas y culminar así la primera serie ofensiva de Kansas City.

Decepcionante ataque de los Broncos

"Me fue muy bien. Quiero decir, no esperaba correr tan pronto, pero pude usar mis piernas desde el principio del partido", dijo Mahomes.

Los Broncos igualaron el marcador en el primer cuarto cuando Nix encontró a Evan Engram con un pase de 19 yardas y el pateador Wil Lutz anotó su punto extra número 100 consecutivo. Pero justo antes del descanso, un pase corto de Mahomes encontró a Rashee Rice para un touchdown que devolvió la ventaja a Kansas City.

Una primera parte decepcionante para la ofensiva de los Broncos terminó con otro sack a Nix y las cosas empeoraron al reanudarse el partido.

Taylor Swift vio el partido de su marido, Travis Kelce, junto a Tom Cruise

Walker corrió 60 yardas para anotar el tercer touchdown de Kansas City y poner el 21-7 a favor de los locales antes de que los Broncos anotaran un gol de campo.

Entonces Travis Kelce, tras una noche discreta, recibió un pase de Mahomes y corrió 59 yardas para deleite de su esposa Taylor Swift, a quien las cadenas de televisión mostraron en repetidas ocasiones viendo el partido junto a Tom Cruise.

Los Chiefs se conformaron con un gol de campo en esa jugada, pero llegó otro touchdown cuando Mahomes lanzó un pase de pala a Walker, que se había alineado como ala cerrada y se abrió paso entre la defensa.