El venezolano Ronald Acuña Jr. acerca a los Bravos al título divisional tras castigar a los Filis

Publicado por Williams Perdomo 13 de septiembre, 2026

El venezolano conectó un jonrón y un sencillo en el cuarto inning de ocho carreras con el que Atlanta venció 12-2 a Filadelfia y amplió a seis juegos su ventaja en el Este de la Liga Nacional.

Ronald Acuña Jr. volvió a ser protagonista contra los Filis. Este sábado, el jardinero venezolano coronó una actuación de tres hits con un cuadrangular y un sencillo durante el explosivo cuarto episodio de los Bravos, que se impusieron 12-2 en Truist Park.

Con el triunfo, recordó la MLB, Atlanta llegó a 88 victorias y 61 derrotas, y dejó a Filadelfia —con marca de 82-67— a seis juegos de distancia. Además, aseguró el criterio de desempate entre ambos equipos. Tras el cierre de la serie de tres partidos, previsto para el domingo, cada club tendrá 12 encuentros por disputar.

Acuña batea .378, con cuatro jonrones y un OPS de 1.184, en los 12 partidos que ha disputado contra Filadelfia esta temporada. Su producción ha sido aún mayor desde que los Bravos visitaron a los Filis el fin de semana pasado: en seis juegos contra ellos este mes, registra promedio de .478, tres cuadrangulares y OPS de 1.370.

El venezolano también encendió a la afición de Filadelfia el fin de semana anterior, cuando recorrió lentamente las bases tras conectar un largo jonrón y luego salió a recibir una ovación en territorio rival.