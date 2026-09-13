Zverev se impone a Shelton y se lleva el título del US Open

Publicado por VozMedia Staff 13 de septiembre, 2026

(AFP) Alexander Zverev se impuso a Ben Shelton para ganar el Abierto de Estados Unidos el domingo, conquistando el segundo Grand Slam de su carrera apenas unos meses después de ganar Roland Garros.

El alemán, cabeza de serie número uno, sofocó sin piedad el último empuje de Shelton para imponerse por 6-3, 7-6 (7/2), 5-7, 6-2, poniendo fin a las aspiraciones del octavo cabeza de serie de convertirse en el primer estadounidense en 23 años en ganar un título de Grand Slam.

Zverev borró el amargo recuerdo de su derrota en el Abierto de Estados Unidos de 2020, cuando estuvo a dos puntos de la victoria antes de caer ante Dominic Thiem en cinco sets.

Tardaría seis años —con dos decepciones en finales de Grand Slam— en lograr el gran salto esta temporada, y Zverev declaró ante el público que "2026 es el resultado de todos los años que le han precedido".

Shelton, de 23 años, estaba a un mes de cumplir un año cuando Andy Roddick alzó el trofeo del US Open de 2003, en lo que supuso el último triunfo en un Grand Slam para un tenista estadounidense.

Había grandes esperanzas de que Shelton pudiera poner fin a la sequía tras su épica victoria en cuartos de final, en cinco sets, sobre el vigente campeón Carlos Alcaraz, y una remontada ante su compatriota Frances Tiafoe en las semifinales.

Pero la excelencia de Zverev en toda la pista resultó ser demasiado para Shelton, a pesar del apoyo de un público repleto de estrellas en el Arthur Ashe Stadium que intentaba impulsar al estadounidense hacia la victoria.

Con su respaldo, Shelton remontó en el tercer set, eliminando los errores que Zverev había aprovechado sin piedad.

Al sacar para alargar el set, Zverev se encontró con un 0-40 en contra. Shelton envió la pelota fuera en su primer punto de set, pero en el segundo la volea de derecha de Zverev se fue fuera. Shelton consiguió su primer break del partido y se encaminaban hacia un cuarto set.

Zverev, sin embargo, respondió de inmediato y con contundencia.

Dejó a Shelton exhausto en un intercambio de 24 golpes hasta que Shelton envió un revés fuera y perdió su servicio en el primer juego del cuarto set.

Se llevó el set, levantando los brazos en señal de triunfo después de que Shelton devolviera demasiado largo un servicio en el punto de partido y, finalmente, recibiera una enorme ovación del público.

"Sé que el 99,9 % de la gente quería que ganara Ben, así que lo siento", dijo Zverev en la entrega del trofeo. "Ha sido un ambiente increíble para jugar".

Zverev había seguido su victoria en Roland Garros con un subcampeonato en Wimbledon.

Sin embargo, sus perspectivas en Nueva York parecían sombrías, ya que tuvo que esforzarse al máximo en dos partidos a cinco sets al comienzo del torneo.

Ahora el tenista de 29 años, número dos del mundo, tiene la oportunidad de aspirar al número uno del ranking, ya que el italiano Jannik Sinner se encuentra actualmente de baja por una lesión de rodilla.

"Increíble" Zverev

"Lo que estás haciendo es increíble", le dijo Shelton a Zverev durante la entrega del trofeo. "La forma en que sacas, la forma en que te mueves en la pista. Trabajas más duro que nadie que yo conozca. Pasas más horas en la pista que nadie que yo conozca... Me alegro de verdad por vosotros por haber conseguido este título. Ha costado mucho llegar hasta aquí".

Shelton había salido al campo entre una ovación masiva , pero desde el principio le faltó la agudeza que le había permitido superar a Alcaraz y a Tiafoe.

Zverev, prácticamente intocable al servicio y dominando desde ambos lados de la pista, impuso rápidamente su autoridad con un break en el primer juego, tras una doble falta de Shelton en el punto de break.

Ocho juegos más tarde, sintiendo la presión al sacar para alargar el set , Shelton envió un revés a la red y luego cometió una doble falta en el punto de set.

Shelton remontó un 0-30 en contra para forzar el tie-break del segundo set, pero se mostró impotente ante el arrollador 5-0 de Zverev, que se puso 2-0 en sets con un golpe ganador de servicio.

Shelton lo dio todo en el tercer set, tirándose al suelo para alcanzar un fulminante golpe de derecha de Zverev. Aunque aprovechó unos errores poco habituales de el alemán para alargar el partido, no encontró respuesta en el set decisivo.