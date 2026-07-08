Publicado por Alejandro Baños 8 de julio, 2026

Tras unos octavos de final donde no faltaron goles, espectáculo puro, prórrogas, tensas tandas de penaltis e incluso polémicas arbitrales, el Mundial 2026 entra en una fase determinante y se redujo este martes a ocho equipos, que disputarán los cuartos de final, la penúltima barrera que deberán saltar antes de que dos de ellos lleguen a la final del 19 de julio, que se celebrará en el New York/New Jersey Stadium.

Dentro de este grupo de combinados nacionales que se mantienen con latido —en el que no están Estados Unidos, México y Canadá, los tres anfitriones de esta edición—, cuatro ya lucen al menos un título mundialista en sus vitrinas: Argentina (tres), Francia (dos), España (uno) e Inglaterra (uno). Cada uno de ellos se medirá a un rival que, como mucho, terminó en tercera posición en un Mundial: Suiza, Marruecos, Bélgica y Noruega.

Cuatro rivales que quieren hacer jaque mate y establecer un 'nuevo orden mundial' en el torneo futbolístico más importante del planeta.

Francia-Marruecos

Es el primero de los cuatro enfrentamientos de los cuartos de final en disputarse. Este jueves, el Boston Stadium albergará el encuentro entre Francia y Marruecos, dos conjuntos que se vieron las caras en las semifinales de Qatar 2022, con victoria para unos Bleus que terminarían perdiendo la final frente a la Albiceleste.

Los franceses, dirigidos por Didier Deschamps, son uno de los dos equipos que llegan invictos a esta ronda: cinco victorias en cinco partidos. En la fase de grupos superaron a Senegal (3-1), Irak (3-0) y Noruega (1-0). Después, se deshicieron de Suecia (3-0) en los dieciseisavos de final y de Paraguay (1-0) en los octavos de final.

El autor de ese gol frente a los guaraníes fue Kylian Mbappé, que hasta la fecha lleva siete dianas en el Mundial 2026 y quien está comandando a los Bleus en la lucha por lograr su cuarta corona con futbolistas como Ousmane Dembélé y Michael Olise.

Enfrente estará Marruecos, un equipo que se ha construido a base de scouting —nacionalizando a varios jugadores extranjeros que mantienen raíces familiares con el país—. Los Leones del Atlas acuden a cuartos de final con un bagaje de tres victorias y dos empates. En la fase de grupos lograron no caer frente a Brasil (1-1) y vencieron a Escocia (1-0) y a Haití (4-2). Posteriormente, superaron a Países Bajos (1-1) en los dieciseisavos de final en la tanda de penaltis, mientras que en octavos de final fulminaron a Canadá (3-0).

Ismael Saibari está siendo, de lejos, el mejor jugador del conjunto marroquí en el torneo. Recientemente fichado por el Bayern de Múnich, ha anotado tres goles, siendo el máximo realizador del equipo. Francia no puede despistarse y dejar a otros futbolistas como Soufiane Rahimi y Brahim Díaz campar a sus anchas.

España-Bélgica

El viernes será el turno de España y Bélgica, enfrentamiento que se jugará en el Los Angeles Stadium. El que gane, medirá fuerzas con el ganador del Francia-Marruecos en semifinales. La última vez que ambos conjuntos se vieron las caras en un Mundial fue en la fase de grupos de Italia 1990, con victoria por la mínima de los españoles.

Todo el país sueña con repetir la hazaña lograda en Sudáfrica 2010, donde consiguió el que es, hasta ahora, su único título mundialista. Los aficionados tienen motivos para creer: España, con Luis de la Fuente a los mandos, no ha encajado ni un solo gol hasta la fecha y ha logrado cuatro victorias y un empate. La Roja comenzó titubeante la fase de grupos, empatando frente a Cabo Verde (0-0). Luego se recompuso y venció a Arabia Saudí (4-0) y a Uruguay (1-0). En dieciseisavos goleó a Austria (3-0) y, en octavos de final, eliminó a Portugal (1-0), otra de las favoritas.

Hablar de presente y no solo de futuro es hablar de Lamine Yamal. El futbolista del FC Barcelona, estrella de la Roja, no es que haya tenido hasta el momento la mejor de las actuaciones en el Mundial 2026. Sin embargo, siempre puede aparecer y ser determinante. Hay que destacar a su delantero, Mikel Oyarzabal, que es el máximo goleador del equipo —con cuatro tantos—. Rodri Hernández, ganador del Balón de Oro en 2024, es el timón del barco español.

Bélgica lleva años siendo el eterno candidato que no consigue explotar, desaprovechando generaciones de futbolistas con las que podrían haber conseguido su primera estrella. En este Mundial, donde lleva tres victorias y dos empates, lo está intentando de nuevo. En la fase de grupos, los Diablos Rojos sumaron un punto frente a Egipto (1-1) e Irán (0-0) y tres contra Nueva Zelanda (5-1). Más tarde triunfaron frente a Senegal (3-2) en un duelo de máxima intensidad en los dieciseisavos de final. Los belgas trituraron a Estados Unidos (4-1) en los octavos de final.

Romelu Lukaku tiene la puntería afinada. Con tres goles, la referencia ofensiva de Bélgica será el gran problema que se le plantee a la defensa española. En el centro del campo está destacando Youri Tielemans, futbolista con experiencia en la Premier League. Tienen al que, a día de hoy, es el mejor arquero del mundo: Thibaut Courtois.

Inglaterra-Noruega

El sábado se disputará el partido entre Inglaterra y Noruega en el Miami Stadium, con la previsible asistencia de David Beckham, dueño del Inter Miami y residente en la ciudad. Este careo es inédito en la historia de los Mundiales: nunca antes se había enfrentado ambos combinados nacionales europeos.

Los Three Lions llegaron a Norteamérica con el objetivo muy claro y con la esperanza de acabar con una sequía que comenzó en 1966, año en el que ganaron el único trofeo mundialista que poseen. Por ahora, no lo han hecho mal: cuatro victorias y un empate los avalan. Tras vencer a Croacia (4-2), empatar frente a Ghana (0-0) y derrotar a Panamá (2-0) en la fase de grupos, los ingleses dejaron en el camino a la República Democrática del Congo (2-1) en los dieciseisavos de final y a México (3-2) en los octavos de final.

Dentro del conjunto dirigido por el Thomas Tuchel hay dos jugadores que está deleitando a los aficionados y están llevando al equipo en volandas: Harry Kane y Jude Bellingham. Entre los dos han anotado diez de los 11 goles ingleses en el Mundial 2026 —seis el delantero del Bayern de Munich y cuatro el mediocentro del Real Madrid—. Otro futbolista a tener en cuenta es Declan Rice.

Noruega es la gran sorpresa del torneo. La revelación. Los Vikingos han hecho historia y han alcanzado, por primera vez, unos cuartos de final. De los ocho participantes que quedan con vida, es el único que cedió en uno de los cinco partidos que ha disputado. Aun así, su balance es notable: cuatro victorias y una derrota. En la fase de grupos, después de ganar a Irak (4-1) y a Senegal (3-2), sucumbió contra Francia (4-1). Ya en dieciseisavos, mostró su poderío frente a Costa de Marfil (2-1) y, en octavos de final, protagonizó una de las grandes narraciones del Mundial 2026, derrotando a Brasil (2-1).

La gran referencia, la estrella de Noruega, es Erling Braut Haaland. El delantero del Manchester City está haciendo lo que mejor sabe hacer: meter goles. En su haber, ya hay siete. Considerado como uno de los mejores futbolistas del mundo, el ariete está muy bien acompañado en un equipo en el que también sobresalen los nombres de Martin Odegaard y Alexander Sorloth.

Argentina-Suiza

Horas después de la conclusión del partidoo entre los ingleses y los noruegos se celebra el último de los cuartos de final. La pugna entre Argentina y Suiza tendrá como sede el Kansas City Stadium. En la memoria de los helvéticos perdura aquel gol que Ángel Di María anotó en la prórroga de los octavos de final en Brasil 2014 y que les eliminó a pesar de haber brillado contra la Albiceleste. En Inglaterra 1966 fue la primera vez que midieron fuerzas, también con victoria para los sudamericanos. El ganador se medirá a Inglaterra o Noruega en semifinales.

La vigente campeona, por el momento, no conoce otra cosa que no sea ganar en este Mundial: cinco victorias en cinco partidos disputados. Eso sí, han tenido que sufrir para lograr esos triunfos. En la fase de grupos, Argentina se deshizo sin apuros de Argelia (3-0), Austria (2-0) y Jordania (3-1). Los problemas llegaron en dieciseisavos de final y en octavos de final. Primero contra Cabo Verde (3-2), que llevó el enfrentamiento a la prórroga. Después fue Egipto (3-2) que les puso contra las cuerdas en un partido en el que la polémica no faltó.

Si le piden que diga el nombre del primer futbolista argentino que se le viene a la cabeza, usted y el resto del mundo responden al unísono: Lionel Messi. El astro, considerado como uno de los mejores deportistas de la historia, está brillando en el que es su último Mundial, pese a que todavía no lo haya dicho oficialmente. Con ocho goles, lidera la tabla de goleadores. Enzo Fernández y Julián Álvarez son otras de las estrellas del equipo.

Aunque Noruega sea la gran revelación del torneo, no hay que olvidarse de la proeza de Suiza, que ha logrado volver a unos cuartos de final nada más y nada menos que 72 años después. Ha registrado, hasta la fecha, tres victorias y dos empates. En la fase de grupos no pudieron con Qatar (1-1); sí con Bosnia y Herzegovina (4-1) y con Canadá (2-1). Luego, en los dieciseisavos de final, derrotó a Argelia (2-0) y, en octavos de final, a Colombia (0-0) en los penaltis.

El joven Johan Manzambi está pletórico en este Mundial. Tres goles lo ratifican. Por ello, muchos de los grandes equipos europeos están pujando fuerte por hacerse con sus servicios. Otros futbolistas mencionables son Rubén Vargas y Breel Embolo.