El COI levanta temporalmente sanciones a los deportistas rusos

Publicado por Alejandro Baños 7 de julio, 2026

El Comité Olímpico Internacional (COI) decidió levantar temporalmente las sanciones a los deportistas y equipos rusos impuestas tras el inicio de la guerra de Rusia contra Ucrania.

La medida implica que tanto los deportistas como los equipos rusos podrán competir en los clasificatorios para los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028, pero no podrán hacerlo con su bandera ni con su himno, por el momento.

"La Junta Ejecutiva del Comité Olímpico Internacional (COI) ha levantado provisionalmente la suspensión del Comité Olímpico Ruso (COR), vigente desde el 12 de octubre de 2023", informó el máximo organismo deportivo en un comunicado.

"Esta decisión se tomó tras un análisis exhaustivo realizado por la Comisión de Asuntos Jurídicos del COI, considerando que el COR ya no incluye entre sus miembros a ninguna organización deportiva regional en territorios bajo la jurisdicción del Comité Olímpico Nacional (CON) de Ucrania. Además, el COR confirmó que no realiza ni realizará ninguna actividad en dichos territorios", agregó.

Hace dos meses, el COI tomó la misma decisión con Bielorrusia, sancionada del mismo modo tras el comienzo de la guerra. A diferencia de los rusos, los bielorrusos si podrán participar con la bandera y el himno de su país.

Al margen, el COI instó al COR que "todos los atletas rusos que regresen a la competición internacional deben cumplir con los requisitos antidopaje pertinentes", además de subrayar que no celebrará eventos en Rusia "ni invitará a funcionarios gubernamentales o estatales rusos a sus eventos".