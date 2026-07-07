Escándalo Balogun: “Donald Trump parece ser su propio enemigo al tomar este tipo de decisiones”

Publicado por Luis Francisco Orozco 7 de julio, 2026

La periodista Midifer Guerra entrevistó en el noticiero de Voz News al analista Alejandro Basso, con quien conversó sobre la polémica decisión de la FIFA de retirarle al futbolista estadounidense Folarin Balogun la tarjeta roja recibida en el partido de dieciseisavos de final contra Bosnia, luego de la petición hecha por el presidente Donald Trump para eliminar la sanción.

“La situación no fue para nada normal. El presidente Trump parece ser su peor enemigo a la hora de tomar este tipo de decisiones y hacer este tipo de tratos como el que afirmó haber hecho con el presidente de la FIFA Gianni Infantino. Sobre todo porque esto será utilizado como un arma por el Partido Demócrata para criticar absolutamente todo lo que tenga que ver con el mundial de ahora en adelante. [...] Hay varias decisiones controversiales por parte de la FIFA, y todas parecen corresponderse con la presidencia de Infantino, quien es un personaje que ha sido muy criticado y cuestionado por este tipo de sucesos”, señaló Basso.

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.