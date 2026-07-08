Apple pierde su recurso contra la regulación digital europea

Publicado por Williams Perdomo 8 de julio, 2026

La Justicia de la Unión Europea rechazó este miércoles el recurso de Apple contra varias decisiones de Bruselas basadas en el Reglamento de Mercados Digitales (DMA), un revés para el gigante tecnológico estadounidense.

En primera instancia, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea mantuvo la imposición de un régimen de normas y controles reforzados para la tienda de aplicaciones de Apple, la App Store, y su sistema operativo para iPhone, iOS.

El fallo significa que Apple deberá seguir cumpliendo con las obligaciones de interoperabilidad relativas a iOS previstas en el DMA.

Por lo tanto, tendrá que hacer que su sistema operativo sea compatible con dispositivos o software desarrollados por empresas rivales para fomentar la competencia y evitar abusos de posición dominante.

La compañía con sede en Cupertino (California) también había impugnado una investigación de Bruselas para determinar si su aplicación de mensajería iMessage merecía el mismo tratamiento, aunque la Comisión terminó desistiendo.

Sin embargo, la Justicia europea también dio la razón a Bruselas en este punto.