Pulso por la Bota de Oro: así va la tabla de goleadores
El galardón que se entrega al máximo goleador del Mundial 2026está ofreciendo una de las disputas más reñidas de la historia reciente.
Más allá de luchar por alzarse con el título de campeón, varias de las grandes estrellas continúan persiguiendo los galardones individuales que se repartirán al final del Mundial 2026. Entre ellos destaca la Bota de Oro, distinción que se otorga al máximo goleador del torneo y que, en esta edición, está ofreciendo una de las disputas más reñidas de la historia reciente.
Hasta la fecha, la lucha por la Bota de Oro va así:
- 6 goles: Kylian Mbappé (Francia), Lionel Messi (Argentina).
- 5: Erling Haaland (Noruega), Harry Kane (Inglaterra).
- 4: Ousmane Dembélé (Francia), Vinícius Junior (Brasil).
- 3: Folarin Balogun (Estados Unidos), Matheus Cunha (Brasil), jonathan david (Canadá), Johan Manzambi (Suiza), Julián Quiñones (México), Ismael Saibari (Marruecos).
- 2: Marko Arnautovic (Austria), Bradley Barcola (Francia), Jude Bellingham (Inglaterra), Cristiano Ronaldo (Portugal), Raúl Jiménez (México), Cyle Larin (Canadá), Romelu Lukaku (Bélgica), Mikel Oyarzábal (España), Youri Tielemans (Bélgica), Daniel Muñoz (Colombia), Riyad Mahrez (Argelia), Leandro Trossard (Bélgica), Rubén Vargas (Suiza).
(Únicamente aparecen los jugadores que continúan disputando el Mundial 2026).
Últimos ganadores de la Bota de Oro del Mundial:
- Qatar 2022: Kylian Mbappé (Francia, 8 goles).
- Rusia 2018: Harry Kane (Inglaterra, 6).
- Brasil 2014: James Rodríguez (Colombia, 6).
- Sudáfrica 2010: Thomas Müller (Alemania, 5).
- Alemania 2006: Miroslav Klose (Alemania, 5).
- Corea del Sur y Japón 2002: Ronaldo (Brasil, 8).
- Francia 1998: Davor Suker (Croacia, 6).
- Estados Unidos 1994: Oleg Salenko (Rusia, 6) y Hristo Stoichkov (Bulgaria, 6).
- Italia 1990: Salvatore Schillaci (Italia, 6).
- México 1986: Gary Lineker (Inglaterra, 6).
- España 1982: Paolo Rossi (Italia, 6).