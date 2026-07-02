Pulso por la Bota de Oro: así va la tabla de goleadores

Publicado por Alejandro Baños 2 de julio, 2026

Más allá de luchar por alzarse con el título de campeón, varias de las grandes estrellas continúan persiguiendo los galardones individuales que se repartirán al final del Mundial 2026. Entre ellos destaca la Bota de Oro, distinción que se otorga al máximo goleador del torneo y que, en esta edición, está ofreciendo una de las disputas más reñidas de la historia reciente.

Hasta la fecha, la lucha por la Bota de Oro va así:

6 goles : Kylian Mbappé (Francia), Lionel Messi (Argentina).

: Kylian Mbappé (Francia), Lionel Messi (Argentina). 5 : Erling Haaland (Noruega), Harry Kane (Inglaterra).

: Erling Haaland (Noruega), Harry Kane (Inglaterra). 4 : Ousmane Dembélé (Francia), Vinícius Junior (Brasil).

: Ousmane Dembélé (Francia), Vinícius Junior (Brasil). 3 : Folarin Balogun (Estados Unidos), Matheus Cunha (Brasil), jonathan david (Canadá), Johan Manzambi (Suiza), Julián Quiñones (México), Ismael Saibari (Marruecos).

: Folarin Balogun (Estados Unidos), Matheus Cunha (Brasil), jonathan david (Canadá), Johan Manzambi (Suiza), Julián Quiñones (México), Ismael Saibari (Marruecos). 2: Marko Arnautovic (Austria), Bradley Barcola (Francia), Jude Bellingham (Inglaterra), Cristiano Ronaldo (Portugal), Raúl Jiménez (México), Cyle Larin (Canadá), Romelu Lukaku (Bélgica), Mikel Oyarzábal (España), Youri Tielemans (Bélgica), Daniel Muñoz (Colombia), Riyad Mahrez (Argelia), Leandro Trossard (Bélgica), Rubén Vargas (Suiza).

(Únicamente aparecen los jugadores que continúan disputando el Mundial 2026).