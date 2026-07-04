Francia se impone a una dura Paraguay y se clasifica para los cuartos de final del Mundial

El delantero francés n.º 10, Kylian Mbappé, y sus compañeros, el defensa n.º 03, Lucas Digne, y el delantero n.º 20, Désiré Doue.AFP

Publicado por VozMedia Staff 4 de julio, 2026

(AFP) Kylian Mbappé marcó desde el punto de penalti y Francia superó el calor abrasador y la tenaz defensa para vencer a Paraguay por 1-0 y clasificarse para los cuartos de final del Mundial, donde se enfrentará a Marruecos el sábado.

El capitán de Francia, Mbappé, transformó con sangre fría un penalti en el minuto 70 para zanjar un tenso duelo contra los paraguayos, que jugaron con dureza, en unas condiciones de calor abrasador en el Lincoln Financial Field de Filadelfia.

El gol fue el séptimo de Mbappé en el torneo, lo que le sitúa a la par del argentino Lionel Messi en la carrera por la Bota de Oro del torneo.

Paraguay, que dio la gran sorpresa en los octavos de final al eliminar en la tanda de penaltis a Alemania, cuatro veces campeona del mundo, frustró a Francia durante largos periodos con un esfuerzo defensivo ultradisciplinado.

Pero la entrada de el suplente Désiré Doue en sustitución del extremo izquierdo Bradley Barcola en el minuto 61 supuso el punto de inflexión.

El jugador del París Saint-Germain Doue se internó con peligro desde la izquierda y regateó a varios jugadores paraguayos antes de ser derribado por Diego Gómez dentro del área.

Hubo una breve demora después de que el árbitro Ilgiz Tantashev indicara que se siguiera jugando, pero cuando la jugada se remitió al VAR para su revisión, el árbitro uzbeko señaló rápidamente el punto de penalti.

Mbappé se encargó de lanzar el penalti y lo transformó con aplomo para sentenciar un partido disputado a temperaturas de alrededor de 38 grados Celsius (100 Fahrenheit) , mientras una ola de calor azotaba el noreste de Estados Unidos durante la celebración del 4 de julio.

«Sabíamos a qué tipo de partido nos enfrentábamos, pero creo que hoy ha ido muy bien,», declaró Mbappé tras un encuentro tenso en el que tres jugadores franceses recibieron tarjetas amarillas.

«Pensaban que íbamos a aparecer en esmoquin, que solo habíamos venido a hacer algunas jugadas espectaculares», añadió Mbappé.

«Pero también sabemos jugar sucio. Y eso es lo que hemos hecho hoy; hemos ganado y, incluso en ese aspecto, hemos sido mejores que ellos».

Francia se enfrentará ahora a Marruecos en cuartos de final el jueves en Foxborough, a las afueras de Boston, en una revancha de la semifinal del Mundial de 2022 que ganaron los Bleus.