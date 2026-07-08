El FBI y el DOJ investigan operaciones financieras de la AFA en Estados Unidos en pleno Mundial

Publicado por Israel Duro 8 de julio, 2026

Mientras Messi sigue haciendo con Argentina sobre el campo, las cosas no van también en los despachos para el fútbol de su país. El FBI y el Departamento de Justicia han comenzando a investigar operaciones financieras vinculadas con la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) en Estados Unidos ante la sospecha de que cientos de millones de dólares pudieron ser blanqueados o usados de manera fraudulenta.

La noticia fue adelantada por el diario La Nación, que apuntó que fiscales federales desde Florida y Washington DC llevan desde 2025 analizado operaciones que pudieran ser consitutivas de delito en Estados Unidos.

El presidente y el tesorero de la AFA, principales investigados

Las pesquisas se centran en la gestión de Claudio Chiqui Tapia y Pablo Toviggino presidente y secretario general y tesorero de la AFA, respectivamente, al frente de la entidad y de TourProdEnter LLC, la empresa del productor Javier Faroni que se encargó del cobro de contratos comerciales.

Los investigadores también están considerando verse con exfuncionarios del Ejecutivo de Javier Milei que tuvieron acceso a información sensible sobre la AFA o supervisaron sus operaciones en los últimos años.

AFA: las investigaciones "no determinan responsabilidad ni culpabilidad" El embajador de la AFA en América del Norte, Tomás Regalado, y el penalista Mariano Lizardo reclamaron respeto por la presunción de inocencia de la entidad y sus dirigentes desde un foro en Miami en el que participaron:



"Las medidas de investigación por sí solas no determinan responsabilidad ni culpabilidad", apuntó Regalado.

$260 millones bajo la lupa

Según la documentación ya investigada previamente, a la que La Nación ha tenido acceso, TourProdEnter LLC movió cientos de millones de dólares a través de cuentas en Citibank, Synovus, Bank of America, JP Morgan y PNC Bank.

"TourProdEnter LLC administró al menos US$260 millones correspondientes a ingresos de la AFA, aunque —de acuerdo con los registros bancarios analizados por 'LA NACION'— sólo una parte de esos fondos puede vincularse de manera directa con gastos operativos identificables de la entidad que preside Tapia. Otros US$ 57 millones se distribuyeron entre distintas sociedades y beneficiarios cuya justificación económica no surge de la documentación relevada por este diario".

Entre las transferencias más llamativas figuran envíos de dinero a sociedades controladas por personas que percibían planes sociales en Argentina. Además, figuran pagos a compañías con vínculos con la familia de Toviggino, como SOMA SRL y Cabello SRL.