Bélgica clasifica a los cuartos de final tras golear a Estados Unidos y acabar con su sueño mundialista

Publicado por VozMedia Staff 6 de julio, 2026

(AFP) Bélgica puso fin de forma contundente a la fiesta de Estados Unidos en el Mundial el lunes, al golear por 4-1 a los coanfitriones del torneo y sellar así su pase a cuartos de final, donde se enfrentará a España.

Charles De Ketelaere marcó dos goles, Hans Vanaken aprovechó un error garrafal del portero y el suplente Romelu Lukaku anotó el cuarto para sentenciar un partido de octavos de final que se había visto ensombrecido por la polémica previa al partido en torno al delantero estadounidense Folarin Balogun.

Balogun, incluido en el once inicial del seleccionador estadounidense Mauricio Pochettino tras la suspensión por parte de la FIFA de una sanción de un partido a raíz de las presiones del presidente de EE. UU., Donald Trump, pasó prácticamente desapercibido durante todo el partido de eliminatoria disputado el lunes en el Lumen Field de Seattle.

En cambio, una arrolladora Bélgica desmanteló sin piedad las esperanzas de EE. UU. de alcanzar sus primeros cuartos de final de un Mundial en 24 años, en un final amargamente decepcionante para una campaña que había cautivado a la nación anfitriona.

De Ketelaere adelantó a Bélgica a los nueve minutos y, aunque un tiro libre desviado de Malik Tillman empató el partido en el minuto 31, la remontada de EE. UU. duró poco.

De Ketelaere volvió a adelantar a Bélgica de cabeza en el minuto 33, y Vanaken puso el 3-1 en el minuto 57 tras un terrible error del portero estadounidense Matt Freese, que perdió el balón al salir de su área para despejar.

El veterano delantero Lukaku agravó la derrota con el cuarto gol en el tiempo de descuento.

La derrota puso el broche final a unas 24 horas tumultuosas para los coanfitriones del Mundial, que se habían visto animados el domingo por la sorprendente decisión de la FIFA de exonerar a Balogun —una decisión que provocó una condena generalizada en todo el mundo del fútbol.

Los responsables del fútbol belga habían impugnado la elegibilidad de Balogun para el partido el lunes por la mañana, pero la FIFA desestimó de plano su recurso.

- Triste despedida -

Los belgas pasan a cuartos de final y se enfrentarán a España el viernes en Los Ángeles.

Los españoles se aseguraron su plaza en ese partido con una victoria por 1-0 sobre Portugal en el último partido del Mundial de la carrera de Cristiano Ronaldo.

El suplente español Mikel Merino marcó con sangre fría el gol de la victoria en el primer minuto del tiempo de descuento para sellar el triunfo en un reñido encuentro entre los rivales futbolísticos ibéricos en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

La derrota supuso una triste despedida del Mundial para el capitán de Portugal, Ronaldo, la superestrella de 41 años que disputaba su sexta edición del torneo.

Ronaldo, exestrella del Manchester United y del Real Madrid, que ha tenido dificultades para recuperar su mejor forma durante una campaña complicada en Estados Unidos, llevaba mucho tiempo soñando con añadir una medalla de campeón del Mundial a su palmarés, acumulado a lo largo de una carrera que abarca tres décadas.

Pero el delantero apenas fue más que una figura secundaria en un partido en el que Portugal solo logró dos tiros a puerta, frente a los seis de España.

Ronaldo declaró tras el partido que se tomaría un tiempo para reflexionar sobre su futuro tras la derrota.

«Ha sido mi último Mundial, sí, pero tendré tiempo para pensar en el resto, para estar con mi familia, no tomar decisiones precipitadas y simplemente seguir adelante con mi vida», dijo Ronaldo.

«Así es el fútbol, así es la vida de un futbolista. A veces se gana, a veces se pierde, y hay que seguir adelante».

Ronaldo, el máximo goleador de la historia del fútbol internacional masculino, afirmó que abandonaría el escenario del Mundial «con la conciencia tranquila».

«La verdad es que el título más importante que gané con la selección fue en 2016 (la Eurocopa), que para mí tiene el mismo valor que un Mundial, sinceramente», afirmó.

La campeona de Europa España tuvo dificultades para superar a los portugueses, pero finalmente se adelantó en el tiempo de descuento, cuando Merino aprovechó un pase en profundidad tras un rápido tiro libre y batió a Diogo Costa con un remate raso.

El seleccionador español Luis de la Fuente se mostró satisfecho con el rendimiento de su equipo.

«Ha sido un partido fantástico —una final disputada antes de tiempo— y, como era de esperar, tuvimos que sufrir hasta el último momento», declaró De la Fuente. «Hemos hecho un partido completo».