Oficial: Antetokounmpo deja los Bucks y firma por los Heat

Publicado por Alejandro Baños 7 de julio, 2026

Tras 13 temporadas siendo el indiscutible líder y llevando a la franquicia a ganar su segundo Trofeo Larry O'Brien y siendo nombrado dos veces Jugador Más Valioso (MVP), Giannis Antetokounmpo y los Milwaukee Bucks pusieron fin a su relación.

Días después de adelantarse la noticia, la llegada del alero griego a los Miami Heat se hizo oficial, siendo uno de los traspasos más mediáticos de los útlimos años en la NBA.

"Desde conseguir un campeonato hasta transformar nuestra franquicia, el impacto de Giannis en los Milwaukee Bucks es duradero y profundo", dijeron los propietarios de la franquicia en un comunicado enviado a los aficionados. "Estamos increíblemente agradecidos por lo que ha sido un viaje extraordinario e histórico juntos".

"Desde que lo seleccionamos en el draft de 2013, Giannis ha transformado a los Milwaukee Bucks en todos los sentidos: en la cancha, en el vestuario y en toda la comunidad. A lo largo de 13 temporadas, se convirtió en un líder, compañero y representante extraordinario de esta ciudad, y en uno de los jugadores más emblemáticos de su generación. El ejemplo que dejó continuará aquí", señaló el gerente general de los Bucks, Jon Horst.

El traspaso de Antetokounmpo a los Heat involucra a otros jugadores. Además de al griego, Milwaukee envía a Miami a Bobby Portis Jr. a cambio de Tyler Herro, Kel'el Ware, Jaime Jaquez y Kasparas Jakucionis, además de varias selecciones futuras del Draft de la NBA.

"Milwaukee siempre será mi ciudad, mi equipo, mi familia"

Por su parte, Antetokounmpo quiso agradecer a todos los que conforman los Bucks, incluyendo a los aficionados y a la ciudad, por las 13 temporadas en las que se sintió respetado y valorado. Una despedida que suena a temporal, no definitiva.

"Milwaukee siempre será mi ciudad, mi equipo, mi familia. Gracias a todos ellos, soy jugador de la NBA. Gracias", afirmó en un video publicado en redes sociales.

En las 13 temporadas que estuvo, Antetokounmpo dejó un balance de 24,1 puntos, 9,9 rebotes y 5 asistencias por partido, siendo el líder histórico de la franquicia en puntos, rebotes, asistencias, bloqueos, triples-dobles, tiros libres anotados, tiros de campo anotados y minutos disputados.