Haaland hunde a Costa de Marfil y mantiene a Noruega a flote

Erling Haaland celebra el pase de Noruega para los octavos de final del Mundial 2026 AFP .

Publicado por Alejandro Baños 30 de junio, 2026

Prometía ser una de las grandes revelaciones del torneo y, de momento, no está fallando. Noruega se clasificó para los octavos de final del Mundial 2026 tras vencer por la mínima a un combativo Costa de Marfil (2-1) en el Dallas Stadium.

En la siguiente ronda, los escandinavos se medirán a Brasil. La pentacampeona se deshizo de Japón con un gol de Gabriel Martinelli en los últimos compases de juego.

Costa de Marfil arrancó el encuentro con ímpetu, gozando de varias ocasiones claras para adelantarse en el marcador. Sin embargo, Noruega fue poco a poco a más y comenzó a atacar.

El premio para los noruegos llegó poco antes de que el árbitro decretase el final de la primera mitad. En el minuto 39, Antonio Nusa se inventó una genialidad para colocar el primer gol del encuentro (1-0). El veloz extremo realizó un dribling en el lateral izquierdo del área africana, descolocando a la defensa rival, y se sacó un disparo colocado a la escuadra que fue imparable para el arquero de Costa de Marfil.

Ya en la segunda mitad, los costamarfileños, conscientes de que estaban fuera del Mundial 2026, salieron con la misma garra que en los primeros 45 minutos. Y, entonces, llegó el gol. El extremo Amad Diallo batió al arquero noruego con un zurdazo desde el flanco derecho del área (1-1).

El triunfo escandinavo llegó en el minuto 86. Erling Haaland mandó al fondo de la red la pelota tras recibir un pase de Patrick Berg (2-1). Gol que sirvió para que el combinado nacional de Noruega avanzase a la siguiente ronda.

Con este triunfo, los noruegos igualan su mejor posición en un Mundial —alcanzaron los octavos de final en 1938 y 1998, ambas ediciones disputadas en Francia—. También consiguen mantener sus aspiraciones y se consagran como una de las grandes revelaciones del torneo.