Sin corona, pero con honor: "He dado todo, tengo la conciencia tranquila"

Publicado por Alejandro Baños 7 de julio, 2026

La edad y el relevo generacional no perdonan a nadie, ni siquiera a los mitos que parecían desafiar las leyes de la naturaleza. Uno de ellos es consciente de esa situación. A sus 41 años, Cristiano Ronaldo confirmó que participó en su último Mundial en Norteamérica. Fue un adiós amargo, ya que no consiguió que Portugal avanzase más allá de octavos de final. En lo individual, fue el que siempre ha sido: anotó tres goles en los 490 minutos que disputó.

El tardío gol anotado por Mikel Merino en el encuentro frente a España (0-1) significó el fin de la trayectoria de CR7 en la máxima competición del planeta fútbol. "La verdad que fue mi último Mundial, sí", declaró, visiblemente emocionado, en la rueda de prensa posterior. Antes de pronunciarse, el crack portugués, uno de los mejores jugadores de la historia, dio vueltas por el terreno de juego del Dallas Stadium con lágrimas en los ojos mientras agradecía a sus aficionados por el apoyo brindado.

No descarta seguir compitiendo con Portugal

A pesar de que fue claro respecto a que ha sido su útlimo Mundial, Cristiano Ronaldo no descartó seguir compitiendo con Portugal en futuros torneos oficiales, como puede ser la próxima Eurocopa, que se disputará en Reino Unido y en la República de Irlanda entre junio y julio de 2028.

"Estoy triste por salir así del Mundial pero, como he dicho, he dado todo y salgo con la conciencia tranquila. Ese es el fútbol, esa es la vida de un futbolista, a veces se gana, a veces se pierde y hay que seguir", dijo. "Jugué 23 años en la selección nacional y gané tres títulos. Antes de Cristiano, Portugal no había ganado nada. La Eurocopa fue lo más importante. Para mí, aquel título tiene la misma importancia que un Mundial, sinceramente".

"Tendré tiempo para pensar, estar con mi familia, no decidir las cosas de cabeza caliente y seguir la vida", agregó.

La leyenda mundialista de Cristiano Ronaldo

La crónica pero sana ambición que le define lo ha llevado a cosechar una vitrina repleta de éxitos colectivos prácticamente inalcanzables durante su trayectoria, con Portugal, con el Manchester United, con el Real Madrid y con el resto de equipos en los que ha jugado. También individuales, que han hecho que su figura sea más grande todavía: cinco veces designado Balón de Oro, cuatro Botas de Oro, siete veces máximo goleador de la UEFA Champions League, etc.

Cristiano Ronaldo ha aprovechado la máxima cita del fútbol para moldear su dimensión. Es uno de los tres jugadores que pertenecen al club de futbollistas que han disputado seis Mundiales, junto a su eterno rival, Lionel Messi, y al mexicano Guillermo Ochoa. Una terna que ha estado presente en Norteamérica.

Además de ese hito, grabó su nombre en mayúsculas al convertirse en el único futbolista en la historia en anotar en seis ediciones diferentes del torneo. Desde aquel primer gol de penalti ante Irán en Alemania 2006 con apenas 21 años, hasta sus últimas celebraciones en la edición de 2026 con 41 años, Cristiano Ronaldo suma un total de 11 goles.