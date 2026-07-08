Francia: Le Pen será candidata presidencial pese a ser inhabilitada por la justicia

Marine Le Pen, anunciando su candidatura a las elecciones presidenciales de Francia de 2027 AFP .

Publicado por Alejandro Baños 8 de julio, 2026

La legisladora francesa Marine Le Pen confirmó que será la candidata del partido político conservador Agrupación Nacional (RN) en las próximas elecciones presidenciales de Francia, a pesar de haber sido inhabilitada a ejercer cargos públicos durante 15 meses por la justicia.

Este martes, un tribunal de apelaciones francés ratificó su condena por malversación de fondos públicos europeos.

En una entrevista concedida a la cadena TF1, Le Pen, hija del histórico legislador Jean-Marie Le Pen, informó de que será candidata en los comicios tras presentar un recurso ante la Corte de Casación.

Esto la permitirá hacer campaña sin brazalete electrónico al suspenderse la aplicación de la condena.

"Vamos a iniciar esta campaña presidencial esta misma noche para trabajar por el renacimiento de Francia. Con Jordan Bardella, estaremos juntos a lo largo de toda esta campaña presidencial, como lo hemos estado durante años", dijo Le Pen en la entrevista.

Bardella es el actual presidente de RN.

"Con Bardella no luchamos por ambición personal. Luchamos por Francia y por los franceses. Creo que esta pareja presidencial que proponemos a los franceses puede realmente cambiar las cosas", agregó la candidata conservadora.

Situada por toda la oposición en la "extrema derecha" dentro del espectro político francés, Le Pen ha ostentado cargos de todos los niveles, desde local a nacional, durante toda su trayectoria como legisladora.

Las elecciones presidenciales francesas están programadas para que se celebren el 18 de abril (primera vuelta) y el 2 de mayo de 2027 (segunda vuelta). El actual presidente, Emmanuel Macron, no continuará al frente del país al verse condicionado por el límite de mandatos establecido en la Constitución