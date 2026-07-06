De padres a hijos: las tres distanías que han llevado a Noruega a hacer historia

Publicado por Alejandro Baños 6 de julio, 2026

Que Noruega es la gran sensación del Mundial 2026 no es una opinión subjetiva, es un hecho irreversible e indudable. Tras una larga ausencia de 28 años, los Vikingos regresaron a una cita mundialista por la puerta grande, rompiendo los pronósticos.

Los 26 jugadores dirigidos por Stale Solbakken han conseguido clasificar a su país, por primera vez en su historia, para unos cuartos de final tras derrocar a Brasil, el pentacampeón e incuestionable soberano del máximo torneo futbolístico del planeta.

Hasta la fecha, la actuación de los escandinavos en el Mundial había sido discreta, participando únicamente en tres ediciones: 1938, 1994 y 1998. En el segundo de ellos, curiosamente disputada también en Estados Unidos, participaron tres futbolistas cuyos descendientes, ahora, han llevado a Noruega a conseguir un hito sin precedentes en su combinado nacional.

Lo que los padres dejaron a medias hace 32 años —los noruegos cayeron en la fase de grupos—, los hijos están elevando a epopeya en Norteamérica. Un éxito basado en lo futbolístico, pero también en el apellido.

Haaland, Sorloth y Thorstvedt

El primero de los tres involucra a la gran estrella del equipo: Erling Braut Haaland. El padre del delantero del Manchester City, Alf-Inge Haaland, fue uno de los defensas que acudió con Noruega al Mundial de EEUU 1994. La competitividad y personalidad que imprimía sobre el terreno de juego las ha heredado su hijo, convertido hoy en uno de los mejores atacantes y futbolistas del planeta. Erling aspira a ser el máximo goleador del torneo.

A su lado en el ataque noruego juega Alexander Sorloth. El delantero del Atlético de Madrid, pese a que esté ejecutando una actuación más sencilla que su socio Haaland, es hijo de Goran Sorloth, un ariete de área que peleaba duramente contra los defensas rivales y que también estuvo en EEUU 1994. Ambos guardan las mismas características físicas y posicionales.

La terna la completa Kristian Thorstvedt, uno de los encargados de la sala de máquinas de los Vinkingos en este Mundial. Su progenitor es Erik Thorstvedt, arquero de Noruega en EEUU 1994 y una de las grandes leyendas futbolísticas del país.

Los tres futbolistas que pertenecieron a la generación del 94 ven hoy cómo sus hijos no solo han recogido el testigo, sino que les han superado con creces y han llevado a Noruega a conseguir su mejor posición en un Mundial.