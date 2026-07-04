Argentina tiembla ante una histórica Cabo Verde: el 3-2 en tiempo extra la mete en octavos del Mundial

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 3 de julio, 2026

La campeona vigente Argentina sufrió como nunca este viernes para ganarle 3-2 a la heroica Cabo Verde en Miami y meterse en los octavos de final del Mundial 2026, tras un partido cambiante, apasionante y sorpresivamente parejo en el que los dirigidos por Lionel Scaloni tuvieron que resolver en la prórroga ante la selección debutante que llegó invicta a los dieciseisavos de final tras empatar con Uruguay, España y Arabia Saudita.

El Hard Rock Stadium, escenario donde la Albiceleste se coronó campeona de la Copa América 2024, volvió a ser testigo de un sufrimiento inesperado ante uno de los equipos más humildes y sorpresivos del torneo.

La Albiceleste se adelantó gracias a un destello de su capitán Lionel Messi (29'), quien firmó su séptimo gol en este Mundial —igualando su propia marca en Qatar 2022— y el vigésimo de su historia en la competición. Pero el equipo de Lionel Scaloni se relajó demasiado y acabó pagándolo ante los africanos, que empataron con un tanto del centrocampista Deroy Duarte (59') desde un ángulo cerrado, llevando el encuentro al tiempo extra tras un enorme ejercicio de resistencia final liderado por su veterano arquero Vozinha, una de las figuras del compromiso.

Tras el 1-1, Argentina tuvo varias ocasiones, incluyendo remates de larga distancia, tiros libres y un mano de Leo Messi siempre frenado por el arquero caboverdiano.

Ya en la prórroga, los argentinos creyeron tener la victoria a tiro tras adelantarse con un gol de Lisandro Martínez (92'), pero un zapatazo infernal del lateral izquierdo de Cabo Verde Sidny Lopes Cabral (103'), candidato a mejor gol del torneo, volvió a igualar el encuentro e hizo sufrir a los argentinos hasta el tanto definitivo, anotado de cabeza por el central Cristian "Cuti" Romero (111') tras un centro desde un córner por la izquierda lanzado por Leo Messi, quien jugó todo el compromiso.

Scaloni movió el banco sobre el cierre con el ingreso de Gonzalo Montiel por Nahuel Molina para reforzar la defensa en los últimos minutos de la prórroga. Pero ni Montiel ni Molina lograron mostrarse sólidos durante el cotejo. Otros jugadores argentinos importantes —MacAllister, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Thiago Almada y Rodrigo de Paul— tampoco lucieron y abren el debate sobre si Scaloni debería darle mayor protagonismo a los jóvenes que tuvieron buenas temporadas en Europa y piden pista en el combinado albiceleste: Nico Paz y Valentín Barco.

Con el resultado, Argentina se medirá el 7 de julio en Atlanta ante Egipto, que eliminó a Australia por 4-2 en la tanda de penaltis tras un 1-1 en los 120 minutos reglamentarios. En unos minutos, Colombia enfrentará a Ghana, completando definitivamente esta ronda de dieciseisavos de final.