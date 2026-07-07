Los Kings liberan a DeMar DeRozan

DeMar DeRozan, en los JJOO de Río de Janerio 2016 AFP .

Publicado por Alejandro Baños 7 de julio, 2026

Los Sacramento Kings anunciaron la marcha de DeMar DeRozan, uno de los mejores jugadores de su generación, tras dos temporadas en las que no consiguió que la franquicia californiana regresara a los Playoffs.

En estos dos cursos, DeRozan promedió 20,3 puntos, 3,4 rebotes y 4,3 asistencias. Disputó un total de 154 juegos con los Kings.

"Gracias por cada canasta, cada gran momento y cada vez que representaste a Sacramento. Le deseamos lo mejor en su próximo capítulo", escribieron los Kings en un comunicado.

Además de en los Kings, DeRozan jugó en los Toronto Raptors, en los San Antonio Spurs y en los Chicago Bulls en las 17 temporadas que lleva en activo.

Como agente libre, DeRozan tendrá la oportunidad de negociar un nuevo contrato con alguna franquicia que esté interesada en hacerse con sus servicios. Reportes indican que los Raptors estarían dispuestos a traer devuelta a la estrella que un día forjaron.