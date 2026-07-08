Alerta en Michigan: los casos de un parásito que provoca diarrea explosiva se cuadruplican en menos de una semana

Publicado por Williams Perdomo 8 de julio, 2026

Michigan concentra el mayor número de casos de un parásito que puede causar diarrea acuosa y "explosiva", luego de que los contagios aumentaran de forma acelerada en los últimos días.

De acuerdo con las cifras más recientes, el estado registró 681 casos hasta el lunes, frente a los 170 reportados hace menos de una semana, lo que supone que la cifra se cuadruplicó en ese periodo.

Con este incremento, Michigan se sitúa como el estado más afectado del país por este parásito.

En Nueva York, un funcionario estatal informó a The New York Post que desde el 1 de mayo se han contabilizado 120 casos en todo el estado. Por su parte, Texas reportaba 48 casos hasta el lunes, según un portavoz citado por el mismo medio.

Illinois también presenta un número relevante de contagios. De acuerdo con los datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el estado registra entre 11 y 80 casos, aunque la información disponible corresponde a mediados de junio.

Los CDC señalan que algunas personas infectadas pueden no presentar síntomas. Sin embargo, en los casos más graves, la infección puede provocar diarrea acuosa y "explosiva".