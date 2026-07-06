Fin a la historia de Cristiano Ronaldo en los mundiales: España se impone por la mínima ante Portugal gracias a Mikel Merino

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 6 de julio, 2026

Con un solitario tanto de Mikel Merino a los noventa minutos, tras un gran pase de Ferrán Torres, España eliminó a una apática Portugal en un cotejo algo soñoliento que quedó marcado por el más que posible final de Cristiano Ronaldo en los mundiales. A sus 41 años, el astro portugués jugó su sexto mundial y se despidió marcando tres goles en cinco partidos, números que él mismo destacó como "nada malos" en una conferencia de prensa amena y carismática el día anterior, donde avisó que este sería su última cita mundialista con Portugal. Al final del encuentro, luego de que Bernardo Silva estuviera cerca de mandar el juego al alargue, el histórico futbolista se retiró entre lágrimas, aplaudido por todo el estadio.

Muy al contrario de lo que se analizaba en la previa, donde se rememoraba el último partido entre ambas selecciones en la Nations League, cuando Portugal venció a España en los penales en un gran cotejo, este España 1-0 Portugal destacó por los mínimos de figuras como Lamine Yamal y las atajadas de Diogo Costa, arquero portugués, quizá el único de su equipo que mereció algo más.

Portugal fue una sombra ofensiva, como a lo largo de la Copa del Mundo, tan solo generando un disparo al palo en el primer tiempo y una ocasión sobre el final del partido para intentar empatarlo: un cabezazo de Bernardo Silva que se fue por encima del larguero.

España, en cambio, dominó las acciones. Rodri se hizo eje en el medio y logró dominar al trío de mediocampistas portugueses (Bruno, Neves y Vitinha), dejando a Yamal, Oyarzabal, Olmo y Baena siempre en posición favorable. Sin embargo, los volantes y delanteros españoles no estuvieron tan finos a lo largo del cotejo, dilapidando varias buenas ocasiones para generar peligro contra Costa, quien se marchó del cotejo con algunas atajadas de mérito a Yamal y Baena.

Cuando el tiempo regular se esfumaba directo hacia el alargue, Luis de la Fuente, entrenador español, envió al campo a Merino, mediocampista del Arsenal llegador, intentando darle mayor profundidad y peso en el área a su equipo. Así como sucedió en la Euro, donde Merino marcó goles importantes para su selección, la historia se volvió a repetir con un desmarque que fue como una apuñalada para la última línea lusa.

Ferrán Torres, muy criticado por su rendimiento en la Copa, se giró y detectó a Merino, filtrando un pase tremendo que, finalmente, definió muy bien su compañero con un remate seco contra el palo derecho de Costa. Fue así como España, que ha ido de menos a más en el Mundial, se metió en cuartos de final, donde esperará al ganador entre Bélgica y Estados Unidos, un cotejo cargado de polémica por la llamada del presidente Donald Trump a Gianni Infantino, mandamás de la FIFA, y la suspensión perdonada al delantero estadounidense Balogun, una de las figuras del Mundial, que fue expulsado por un pisotón fuerte, aunque sin intención, contra un defensor bosnio.

La intervención de Trump ha levantado mucha polémica. EE.UU. arguye que la roja fue injusta y, por ende, la sanción no debería aplicarse. En cambio, la mayoría de los equipos, incluyendo Bélgica, sostienen que es un abuso de poder por parte de la Casa Blanca.

Con esta derrota, Cristiano Ronaldo cierra su participación en el certamen tras seis Copas del Mundo disputadas: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y esta edición de 2026, más que cualquier otro futbolista en la historia del torneo. En total, sumó 27 partidos jugados y 11 goles anotados, cifra que lo convierte en el máximo goleador histórico de Portugal en Mundiales, por encima de Eusébio. El astro luso es, además, el primer y único jugador que ha marcado en seis ediciones distintas de la Copa del Mundo, un récord que corona una trayectoria mundialista extensa pero que se queda, una vez más, sin el título que más ansiaba levantar.