“Despreciable e indigna de su cargo”: Mbappé responde los dichos racistas de una senadora paraguaya en medio de una fuerte polémica en redes sociales y medios

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 6 de julio, 2026

La batalla en el campo se trasladó a las redes, a los medios y ahora es un asunto de Estado. La estrella del fútbol francés, Kylian Mbappé, respondió a los dichos racistas de una senadora paraguaya del partido opositor, calificándola como una persona "despreciable e indigna de su cargo". La reacción del jugador se produce en medio de una fuerte polémica por el partido Francia 1-0 Paraguay por el estilo de juego de la selección guaraní, los propios gestos de Mbappé tras el partido, la actuación del árbitro y una guerra en redes sociales y medios franceses contra la nación guaraní.

"Madame Celeste Amarilla, usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo. Usted no representa al Paraguay, ese país que ha exudado pasión y honor a lo largo de toda la competición. Por su inconsciencia y su racismo sin complejos, el mundo entero ya ha olvidado el recorrido y el esfuerzo histórico que sus jugadores lograron durante esta Copa del Mundo, dejando paso a una dama incompetente que ofrece la peor imagen posible de su país. Nunca permitiré que personas como ella tengan la libertad de propagar su odio y su racismo por todo el mundo", dijo Mbappé en "X".

Madame Celeste Amarilla,

Vous êtes une femme méprisable et indigne de sa fonction.

Vous ne représentez pas le Paraguay, ce pays qui a transpiré la passion et l’honneur tout au long de la compétition. Par votre inconscience et votre racisme décomplexé, le monde entier a déjà… pic.twitter.com/EnYmgQXvPL — Kylian Mbappé (@KMbappe) July 6, 2026

Los tristes dichos de Amarilla, publicados también en "X" en varios tuits, fueron los siguientes: "Bruto no aprendió ni a escribir, en vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escuchó eran chimpancés"; "Le hubieras mostrado el dedo, Orlando Gill, yo lo hago en el senado y no pasa nada"; "Camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo. Estuvo nervioso y muerto de miedo todo el partido, como todo su equipo, no pudieron meter ni un gol, ganaron de pedo".

El asunto ha generado reacciones de todo tipo, especialmente en Paraguay, donde ciudadanos, periodistas, analistas, legisladores y hasta el propio Gobierno nacional salieron a condenar las expresiones de Amarilla.

"El Gobierno de la República del Paraguay deplora y rechaza las expresiones de la senadora Celeste Amarilla, dirigidas al capitán de la selección nacional de Francia, Kylian Mbappé, las cuales son contrarias a los valores y principios que inspiran la convivencia pacífica y el respeto a la dignidad humana que nuestro país promueve", lanzó en un comunicado la Cancillería paraguaya. "El Paraguay es una República democrática regida por el principio de separación e independencia de los poderes del Estado y, en este contexto, las manifestaciones de la referida legisladora corresponden exclusivamente al ejercicio de su responsabilidad individual como integrante del Poder Legislativo y de ninguna manera representan la posición del Gobierno de la República del Paraguay ni del pueblo paraguayo".

En Francia, la indignación llegó hasta el presidente francés, Emmanuel Macron, quien respaldó públicamente a Mbappé: "Un gol más para Kylian Mbappé. Contra el racismo esta vez. Todo mi apoyo. Cuando las palabras ensucian, nuestros valores responden: dignidad, respeto, fraternidad".

Medios, legisladores y montones de franceses también salieron al paso para respaldar al capitán del seleccionado francés y cuestionar duramente a Amarilla, quien, a su vez, está siendo fuertemente criticada por compatriotas y medios paraguayos.

Un contexto complejo

Los comentarios de Amarilla contra Mbappé se produjeron en un momento altamente tenso, en medio de una guerra entre la prensa paraguaya y francesa y en las redes sociales entre propios franceses y paraguayos tras el cotejo mundialista donde, finalmente, Francia ganó gracias a un gol de penal de la estrella del Real Madrid.

En Francia molestó el planteamiento defensivo, físico e incómodo del seleccionado guaraní, que logró, durante casi todo el compromiso, frenar a la mejor ofensiva del Mundial con un sistema defensivo infranqueable que solo sucumbió por un error propio en el área. También hubo indignación por el arbitraje, pues consideraron que fue excesivamente laxo con los jugadores paraguayos, que supieron cortar el ritmo francés con duelos físicos, empujones y faltas tácticas constantes que hartaron a los jugadores franceses.

Esa indignación tuvo respaldo en la prensa deportiva francesa: L'Équipe le puso una nota de apenas 1/10 al árbitro uzbeko Ilgiz Tantashev, aclarando que su calificación no respondía a un "chauvinismo mal entendido", sino a que el juez sancionó apenas 13 faltas a favor de Francia pese a una seguidilla de empujones y golpes disimulados contra Mbappé, Koundé y Upamecano. La polémica también escaló al ámbito mediático, con el excampeón del mundo 1998 y comentarista de RMC, Christophe Dugarry, calificó en el programa After Foot el estilo paraguayo de fútbol "prehistórico" y aseguró en pleno directo que no quiere volver a ver a la Albirroja en televisión, en declaraciones que se viralizaron a través de la cuenta Actu Foot.

Muchos medios en Francia tildaron a la selección guaraní de "antifútbol" y "salvaje", generando, finalmente, la respuesta de los paraguayos, que tildaron a los franceses de "quejones" e "hipócritas", provocando una verdadera batalla campal en redes sociales que no ha parado en varios días y unió a muchos europeos contra sudamericanos y viceversa.

El episodio recuerda al de hace cuatro años, cuando Países Bajos y Argentina vivieron una situación similar durante el Mundial de 2022. El partido, también muy tenso y polémico, generó crispación entre ambas hinchadas y, finalmente, gran parte de Sudamérica salió en respaldo de los argentinos, al igual que los europeos con los neerlandeses.

En todo caso, el propio Mbappé intentó calmar un poco las aguas con su publicación, no solo cuestionando los dichos racistas de la senadora Amarilla, sino también reconociendo, en parte, la "exudada pasión y honor a lo largo de toda la competición" que demostró Paraguay.