Un Marruecos implacable rompe los corazones de los canadienses y se clasifica para los cuartos de final del Mundial

Publicado por AFP 4 de julio, 2026

Un "orgulloso" Canadá se convirtió en el primer coanfitrión en quedar eliminado del Copa del Mundo el sábado en Houston, tras imponerse por 3-0 a una Canadá que se mostró muy eficaz.

Marruecos, semifinalista en 2022, se enfrentará a Francia o Paraguay, favoritos al título, a medida que se acerca la fase decisiva del torneo en Norteamérica.

Tras una primera parte plagada de más tarjetas que disparos y con Canadá dominando el juego, el centrocampista Azzedine Ounahi marcó el primer gol en el minuto 50.

Canadá —que disputaba el partido más importante de su historia futbolística— presionó en busca del empate, pero Ounahi marcó su segundo gol para acabar definitivamente con la resistencia de los hombres de Jesse Marsch.

El suplente Soufiane Rahimi anotó el tercero con el último toque del partido.

"Es un partido del Mundial y estos son encuentros difíciles, con equipos que se juegan el todo por el todo», declaró el seleccionador de Marruecos Mohamed Ouahbi.

"Reaccionamos muy bien en la segunda parte en los balones divididos y en los duelos. Tengo que reconocer que Canadá estuvo impresionante, jugó un partido de gran nivel".

"No fue una sorpresa para nosotros, pero en la segunda parte supimos aprovechar el espacio que nos dejaron, esa fue la clave".

El marcador fue duro para Canadá, que fue el mejor equipo hasta el primer gol ante una multitud de 68 777 espectadores, mientras intentaba prolongar lo que ya era una trayectoria histórica.

Marsch declaró: "Qué privilegio han tenido nuestros aficionados de animar a un equipo como este —que va a por el partido, que no juega a la defensiva".

"Tenemos que enfrentarnos a este tipo de situaciones cada vez más a menudo y encontrar la manera de salir airosos; tenemos que seguir creciendo a partir de ahí".

"Por muy bueno que sea Marruecos, prefiero que seamos nosotros. Estoy muy orgulloso de nuestros chicos. Salimos a por el partido y ahora mismo lo están pasando muy mal, pero no podría estar más orgulloso".

Canadá llegaba al partido en territorio desconocido, tras haber ganado por primera vez un partido de la Copa del Mundo y, a continuación, un partido de eliminatoria para clasificarse para los octavos de final.

Eran claros outsiders y sus aficionados estaban en minoría frente a los seguidores marroquíes en el estadio climatizado de Houston.

Canadá empieza con fuerza

Sin embargo, fueron los que mostraron más confianza al inicio: Tani Oluwaseyi se giró con brusquedad dentro del área y obligó al portero marroquí nacido en Montreal, Yassine Bounou , a realizar una parada con la pierna estirada a los 10 minutos.

En el cuarto córner de Canadá de la primera parte, el defensa Alistair Johnston no logró aprovechar un remate de cabeza sin oposición. Marruecos se vio desconcertado.

A los 20 minutos, el equipo de Ouahbi sufrió un duro revés por lesión: Ismael Saibari —que se incorporará al Bayern de Múnich y que había marcado tres goles en el torneo— tuvo que ser sustituido por Rahimi.

Inmediatamente tras la pausa para hidratarse, Rahimi realizó un optimista disparo desde lejos, registrando el primer tiro a puerta de Marruecos cuando se había disputado un cuarto del partido.

Hubo un momento tenso poco antes del descanso, cuando el capitán de Marruecos Achraf Hakimi y el defensa Richie Laryea tuvieron un breve forcejeo, por lo que ambos recibieron tarjetas amarillas.

El árbitro Michael Oliver amonestó a seis jugadores —cuatro de ellos marroquíes— en una primera parte marcada por las faltas insignificantes y escasa actividad bajo los palos.

Los preparativos para el último de los siete partidos del Mundial disputados en Houston, coincidiendo con la celebración del 250.º aniversario de Estados Unidos, fueron lo más destacado hasta ese momento.

Marruecos, que venció a Canadá en la fase de grupos del Mundial de 2022, salió transformado al segundo tiempo.

Cinco minutos después de la reanudación, Hakimi lanzó un tiro libre raso hacia Ounahi, que estaba desmarcado fuera del área, y este remató de primera.

Al portero canadiense Maxime Crepeau le tapaban la visión dos de sus defensas y el balón también pasó entre las piernas de Rahimi.

En el minuto 82, Ounahi volvió a estar en el lugar adecuado en un contraataque y marcó de nuevo con un remate de primera con la derecha, antes de que Rahimi sentenciara el partido en el minuto 98.