Más leña al fuego: la FIFA designa a cinco árbitros argentinos para el Francia-Marruecos

Facundo Tello, designado para arbitrar el Francia-Marruecos, durante el Mundial 2026 NurPhoto via AFP .

Publicado por Alejandro Baños 8 de julio, 2026

Espéctaculo está habiendo, sí. Pero también polémica. Tras la remontada de Argentina a Egipto en los octavos de final del Mundial 2026 —definida por el conjunto africano como "amaño" por ciertas decisiones arbitrales—, una nueva controversia ha florecido. Y, de nuevo, con la Albiceleste en medio.

La FIFA está en el punto de mira de las críticas tras designar un cuadro arbitral compuesto en su totalidad por jueces argentinos para el encuentro que enfrentará a Francia y a Marruecos en los cuartos de final.

Concretamente, el máximo organismo del fútbol y organizador del Mundial 2026 nombró a Facundo Tello, Juan Pablo Belatti, Gabriel Chade, Darío Herrera y Cristian Navarro para que sean lo encargados de dirigir el juego entre los franceses y los marroquíes y aplicar el reglamento.

Tello será el árbitro principal, mientras que Belatti, Chade y Herrera ejercerán de asistentes y Navarro será el reserva.

¿Por qué es tan polémica esta decisión?

Resulta que Francia es uno de los principales favoritos a conquistar el título, como lo es Argentina, la vigente campeona.

Desde cierto sector de los aficionados, esta decisión se percibe como una decisión que podría condicionar el rumbo del Mundial 2026, ya que los árbitros podrían señalar acciones que perjudiquen a los franceses durante su enfrentamiento frente a Marruecos.

Algunos usuarios de redes sociales reaccionaron de diferentes maneras a la publicación de la FIFA en la que confirmaba al cuadro arbitral del Francia-Marruecos.

Algunos con ironía; otros, con claras muestras de enfurecimiento. Y todos apuntando hacia los mismos responsables: la FIFA y su presidente, Gianni Infantino.

"Todos los árbitros argentinos para un partido de Francia. La FIFA intentando todo para amañar el Mundial para que lo gane Argentina", dijo uno.

"Tienes árbitros de 50 países y eligen solo argentinos. Denles la copa de una vez", señaló otro.

Otros recordaron que el encuentro entre Argentina y Egipto fue dirigido por un árbitro francés. Pero no por cinco.

Francia-Marruecos será uno de los cuatro juegos de los cuartos de final, se completan con: España-Bélgica, Argentina-Suiza y Noruega-Inglaterra.