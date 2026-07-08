China alerta sobre una presunta "puerta trasera" en la herramienta de IA Claude Code de Anthropic

Publicado por Diane Hernández 8 de julio, 2026

La Base de Datos Nacional de Vulnerabilidades de China (NVDB), organismo afiliado al Ministerio de Industria y Tecnología de la Información, advirtió este miércoles sobre la existencia de una presunta "puerta trasera de seguridad" en algunas versiones de Claude Code, la herramienta de programación asistida por inteligencia artificial desarrollada por la empresa estadounidense Anthropic.

Según el regulador chino, esa funcionalidad podría permitir que el software transmita información confidencial —como la ubicación de los usuarios y determinados identificadores relacionados con su identidad— a los servidores de Anthropic sin el consentimiento de quienes utilizan la plataforma.

Claude Code es un asistente de programación basado en IA capaz de generar código, depurar software y revisar proyectos informáticos a partir de instrucciones del usuario.

Anthropic restringe el acceso a sus productos en China

Aunque Anthropic restringe el acceso a sus productos en China y en otros países que considera de alto riesgo, la herramienta continúa siendo utilizada en el país mediante redes privadas virtuales (VPN) y servicios de proxy de terceros.

La NVDB afirmó en un comunicado publicado en su sitio web que detectó "riesgos de seguridad de puerta trasera" en la herramienta, los cuales, según el organismo, representan una "grave amenaza". En consecuencia, recomendó a usuarios e instituciones realizar una revisión inmediata de sus sistemas y desinstalar o actualizar el software a una versión en la que, asegura, se haya eliminado el código cuestionado. También instó a reforzar la vigilancia del tráfico de red para prevenir posibles filtraciones de datos sensibles.

De acuerdo con AFP, Anthropic no respondió a las solicitudes de comentarios sobre las acusaciones, que comenzaron a circular la semana pasada en medios especializados en tecnología.

La agencia también informó, citando fuentes familiarizadas con el asunto, que el gigante tecnológico chino Alibaba comunicó recientemente a sus empleados que prohibirá el uso de Claude Code a partir del 10 de julio debido a preocupaciones relacionadas con la seguridad.