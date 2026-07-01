'God Save the Kane': Inglaterra remonta a RD Congo con dos golazos de su estrella

Harry Kane (Inglaterra) celebra uno de goless que anotó frente a la RD Congo AFP .

Publicado por Alejandro Baños 1 de julio, 2026

Frenético final en el Atlanta Stadium. Inglaterra logró salvarse in extremis frente a la República Democrática del Congo (2-1) y pone la directa a los octavos de final del Mundial 2026, donde se enfrentará a uno de los anfitriones, México.

Tras ir por detrás en el marcador hasta el minuto 75 y con los africanos manteniéndolos contra las cuerdas, la remontada de los Three Lions fue gracias a su estrella, Harry Kane, autor de los dos goles ingleses.

Cuando el reloj apenas marcaba el minuto 7 de juego, el extremo Brian Cipenga sorprendió poniendo por delante a RD Congo con un potente disparo desde el flanco izquierdo del área inglesa.

Hasta que el árbitro señaló el final de la primera mitad, los ingleses tuvieron alguna ocasión para igualar fuerzas, pero sin éxito. Mientras tanto, los africanos no se achicaban y continuaron defendiendo el resultado.

En la segunda mitad el panorama cambio radicalmente. Los ingleses comenzaron a dominar más y a gozar de las mejores oportunidades de gol. La fortuna llegó en el minuto 75, cuando Kane mandó la pelota al fondo de la red con un remate de cabeza sensacional.

Once minutos después, Kane desató la locura entre sus aficionados. Gracias a un excelente movimiento en la frontal del área, el delantero inglés se deshizo de su marcador y golpeó la pelota con tanta fuerta para sellar la victoria de los Three Lions. El remate fue imparable para el arquero congoleño.

Tras lograr esta sufrida victoria, Inglaterra se medirá a México en octavos de final, que se deshizo de Ecuador y se mantiene invicto en su Mundial.