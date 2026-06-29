NBA: Los 20 mejores agentes libres de cara a la temporada baja de 2026

Publicado por Hayden King 29 de junio, 2026

Mientras los Knicks desfilaban por las calles de Nueva York, el resto de la NBA ya estaba planeando destronarlos.

La temporada baja de la NBA de 2026 está en pleno apogeo, con una superestrella colosal que ya se ha puesto en marcha y con la primera ronda del draft ya concluida. Pronto, los jugadores y los equipos darán comienzo a uno de los periodos más esperados del calendario de la NBA: el mercado de agentes libres.

Sin duda, el apogeo del mercado de agentes libres de la década de 2010 ya ha pasado. Atrás quedaron los días de la infame "Decisión" de LeBron James, o el tumultuoso verano en el que las sagas de Kawhi Leonard, Kyrie Irving y Kevin Durant reestructuraron por completo el panorama de la NBA.

Las nuevas normas del convenio colectivo (CBA) han facilitado que los jugadores firmen prórrogas de sus contratos antes de que expiren, y la "era del empoderamiento de los jugadores" ha llevado a estos a buscar con mayor frecuencia un cambio de aires mediante traspasos. El último CBA también ha penalizado a los equipos que gastan mucho, lo que significa que, sencillamente, hay menos dinero para repartir.

Sigue habiendo 'joyas' en el mercado

Pero sigue habiendo joyas que se pasan por alto. No hay más que fijarse en los dos últimos campeones de la NBA. Los New York Knicks ficharon de forma sonada a Jalen Brunson procedente de los Dallas Mavericks como agente libre en 2022, y cuatro años después, él puso fin a una sequía de títulos de 53 años. El año anterior, los Thunder lograron superar sus anteriores problemas en los playoffs gracias, en gran parte, al fichaje de otro agente libre, Isaiah Hartenstein, irónicamente procedente de los Knicks.

Aunque ya no es la principal vía de traspaso de los jugadores estrella, el mercado de agentes libres sigue siendo una faceta esencial de la construcción de plantillas en la actualidad. Incluso para los equipos que no disponen del espacio salarial necesario para fichar directamente a superestrellas, la temporada baja es el momento en el que todos los equipos operan con la máxima flexibilidad, lo que facilita el movimiento de estrellas a través de traspasos (véase: Giannis Antetokounmpo, LaMelo Ball).

Analizamos los próximos jugadores estrella que podrían cambiar de equipo. Mientras que algunos traspasos de los últimos días, como el de Giannis, se venían comentando desde hacía meses, otros, como los de Julius Randle y LaMelo Ball, parecieron surgir de la nada. Austin Reaves era considerado por muchos el mejor jugador de la clase de agentes libres, pero su reciente acuerdo para renovar con los Lakers lo retira del mercado. Con muchos grandes nombres aún por decidir, tanto de forma oficial como extraoficial, vamos directamente al grano.

¿Cuándo empieza realmente el mercado de agentes libres?



Aunque los equipos ya pueden negociar con sus propios jugadores, no podrán contactar con otros jugadores hasta el martes 30 de junio a las 6:00 pm (horario del Este), que es el inicio oficial de la moratoria del mercado de agentes libres.

A partir de ese momento, los equipos tendrán libertad para discutir las condiciones de los contratos y los «sign-and-trade», e incluso llegar a acuerdos verbales. Sin embargo, no se podrá formalizar ningún fichaje ni traspaso hasta el final de la moratoria, que tendrá lugar el 6 de julio a las 12:01 am (ET)

¿Cuáles son los diferentes tipos de agentes libres?



Hay dos tipos de agentes libres: sin restricciones (UFA) y con restricciones (RFA).

Los agentes libres sin restricciones son jugadores cuyos contratos han expirado y que pueden fichar por cualquier equipo.

Los agentes libres restringidos son jugadores que han finalizado sus contratos de novato. Tienen libertad para negociar con otros equipos y, si llegan a un acuerdo, deben firmar una "hoja de oferta". Una vez firmada ésta, el equipo anterior del jugador dispone de 72 horas para igualar ese acuerdo. Si se iguala, el jugador debe volver a su equipo anterior en las mismas condiciones que figuran en la hoja de oferta. Antes de que comience el periodo de agencia libre, los equipos pueden renunciar a los derechos sobre estos jugadores, convirtiéndolos en UFA.

¿Qué son las opciones del equipo y del jugador?



Otros dos términos útiles son la opción del equipo y la opción del jugador. Los jugadores suelen firmar contratos con la opción de anular el último año y convertirse en agentes libres sin restricciones (UFAs).

Los jugadores con una opción del jugador deciden si quieren cumplir el último año de su contrato. Si un jugador tiene una opción del equipo, será su equipo el que decida si quiere pagarle por el último año o dejarlo libre para que acceda a la agencia libre. Si se rechaza cualquiera de las dos opciones, el jugador sigue teniendo derecho a negociar un nuevo contrato con el mismo equipo.

Los 20 mejores agentes libres



En VOZ hemos elaborado una clasificación con los 20 mejores agentes libres de la NBA. Aparecen enumerados junto con su posición, el último equipo en el que jugaron y su tipo de agente libre.

1. LeBron James (alero, Lakers) - Agente libre sin restricciones



Aunque James, de 41 años, se encuentra en el ocaso de su carrera, los playoffs de 2026 demostraron que sigue siendo una de las estrellas de élite de la NBA. Negociar un contrato con un jugador de su edad y talla es extremadamente complicado, sobre todo porque realmente no hay precedentes.

Aunque James demostró su nivel de élite, los Lakers nunca alcanzaron el mismo nivel que los jóvenes Thunder y Spurs, lo que ha llevado a muchos a especular con que quizá sea el momento de que ambas partes se separen: James busca ganar un título ahora y los Lakers intentan reestructurarse a largo plazo. Sin embargo, no hay caminos claros para que ninguna de las partes logre este objetivo, al menos no sin sacrificios.

En el caso de James, los equipos competitivos con los que se le ha relacionado en el pasado, como los Cleveland Cavaliers y los Golden State Warriors, no podrán pagarle ni de lejos lo que podría ganar en Los Ángeles, al menos no sin una reorganización importante de la plantilla. Y para los Lakers, las restricciones del tope salarial y la falta de jugadores disponibles harán que sea igualmente difícil fichar a un jugador del calibre de LeBron.

Al final, la solución más sencilla podría ser volver a Los Ángeles, pero solo el tiempo dirá si ambas partes consideran que merece la pena volver a intentarlo un año más.

2. Jalen Duren (pívot, Pistons) - Agente libre restringido



Si la temporada de Jalen Duren hubiera terminado al concluir la fase regular —en la que fue elegido para el tercer equipo ideal de la NBA—, es probable que él y los Detroit Pistons estuvieran firmando este verano, sin dudarlo, un contrato máximo de cinco años y 287 millones de dólares. Sin embargo, una deportiva decepcionante en los playoffs ha puesto en duda el valor de Duren en toda la liga, y ahora el equipo se enfrenta a un dilema.

Duren es agente libre restringido, lo que significa que los Pistons pueden igualar cualquier oferta que reciba de otro equipo. El máximo que podría obtener en el mercado libre es un contrato de cuatro años y 177 millones de dólares. La única baza que tendrá para conseguir algo más de los Pistons es la posibilidad de mostrarse descontento (lo cual no es poca cosa).

Es poco habitual que un jugador del All-NBA no consiga el máximo salarial, y Duren podría, sin duda, intentar poner en aprietos a los Pistons firmando una oferta de otro equipo. Pero los incentivos para que regrese a Detroit son sencillamente demasiado fuertes, por lo que es difícil imaginar que ambas partes no lleguen a un acuerdo. Independientemente del resultado, esto sentará un precedente fascinante para el valor de los pívots que no destacan por su tiro de cara al futuro, lo que tendrá enormes implicaciones en los próximos años.

3. Walker Kessler (pívot, Jazz) - Agente libre restringido



Kessler es otro joven pívot que ayudará a definir el mercado para los jugadores de su tipo. Según se ha informado, los Jazz le han ofrecido un contrato de 5 años y 140 millones de dólares, pero su entorno lo ha recibido con desdén. No está claro cuánto cree Kessler que vale, pero con su contrato máximo por encima de los 40 millones de dólares anuales a lo largo de la vigencia del mismo, sin duda hay margen para la negociación.

Los Jazz cuentan con una zona muy completa, con el tirador Lauri Markkanen y el recién fichado Jaren Jackson Jr., pero ambos están acostumbrados a jugar de cuatro, mientras que Kessler es más bien un auténtico cinco. Los tres no llegaron a compartir la cancha en la única temporada que coincidieron debido a una lesión que acabó con la temporada de Kessler a principios de año.

Dado que su encaje en Utah es una incógnita, es probable que el valor de Kessler se determine en el mercado libre. Como agente libre restringido, puede fichar por cualquier equipo, y los Jazz tendrán derecho a igualar la oferta. Se preveía que tanto los Brooklyn Nets como los Chicago Bulls dispusieran de un importante espacio salarial, pero un traspaso en el que participaron ambos equipos —y que envió a Julius Randle a Brooklyn y a Nic Claxton a Chicago— aumentó los salarios en sus plantillas. En teoría, ambos equipos podrían hacer una gran oferta, al igual que los mencionados Lakers, que necesitan un pívot y que también pueden crear un hueco considerable en su tope salarial.

4. Isaiah Hartenstein (pívot, Thunder) - Opción del equipo*



*Actualización: Los Oklahoma City Thunder ejercieron la opción de equipo sobre Isaiah Hartenstein y firmaron una extensión de contrato, según Shams Charania de ESPN.

Como se ha mencionado anteriormente, Hartenstein ayudó a los Thunder a situarse como auténticos aspirantes al título como agente libre en 2024. Ahora, podría volver a salir al mercado dos años más tarde. Aunque su opción de jugador de 28,5 millones de dólares supone un gran valor para Oklahoma City, el equipo está a punto de entrar en una importante turbulencia financiera, ya que las renovaciones de Chet Holmgren y Jalen Williams entrarán en vigor la próxima temporada.

Los Thunder ya han comenzado a realizar traspasos para reducir la masa salarial, cediendo al escolta Aaron Wiggins a los Hawks a cambio de elecciones de segunda ronda. Aunque tienen la opción de retener a Hartenstein, que fue una pieza clave en el equipo campeón de 2025 y un contrapeso a Victor Wembanyama en las Finales de la Conferencia Oeste de esta temporada, es posible que los Thunder tengan que tomar una decisión empresarial y dejarle marchar.

Otra opción sería aceptar su opción de jugador y traspasarlo a cambio de elecciones en el draft u otro salario. Sin embargo, otros equipos podrían intuir, al igual que con el traspaso de Wiggins, que los Thunder tendrán muy poco poder de negociación a la hora de traspasar a un jugador al que no tiene mucho sentido retener, especialmente ahora que la elección de primera ronda del draft de 2025, Thomas Sorber, y la de 2026, Aday Mara —ambos pívots— están recuperados y en la plantilla.

5. James Harden (base, Cavaliers) - Opción de jugador



Un traspaso a mitad de temporada envió a Harden de los Los Angeles Clippers a los Cleveland Cavaliers, y se supuso que el motivo fue la falta de voluntad de los primeros para comprometerse con Harden a largo plazo. Esto llevó a muchos a especular con que existía un acuerdo tácito entre Harden y los Cavs para llegar a un acuerdo este verano. Sin embargo, una decepcionante actuación en los playoffs, con una derrota por 4-0 ante los Knicks, ha dejado serias dudas sobre si comprometerse con Harden a largo plazo es una decisión prudente para Cleveland.

Este tipo de renovaciones de contrato wink wink son habituales en la liga y suelen materializarse. Trae Young se encontró en una situación similar tras ser traspasado a los Washington Wizards, e incluso después de que estos ficharan posteriormente a Anthony Davis y al número 1 del draft, A.J. Dybantsa, Young simplemente rechazó su opción de jugador para firmar un nuevo contrato de cuatro años con el equipo. Sin embargo, Harden forzó de forma sonada su traspaso a los Clippers desde los Philadelphia 76ers tras afirmar que le habían prometido un nuevo contrato (lo cual es técnicamente ilegal), pero que no se cumplieron las condiciones. Este verano veremos si la historia se repite para The Beard.

6. Peyton Watson (base, Nuggets) - Agente libre restringido



Los Denver Nuggets se vieron prácticamente obligados el verano pasado a elegir entre renovar al escolta Christian Braun o a Watson. Eligieron a Braun, pero durante la temporada parecieron arrepentirse de su decisión, ya que Watson se reveló como una pieza más crucial en la rotación gracias a su defensa y su tiro.

Watson entra ahora en el mercado de agentes libres restringidos como un jugador polivalente con gran potencial y muchos pretendientes en toda la liga. Con los Nuggets al borde del segundo umbral salarial, un límite salarial agobiante que impone numerosas restricciones y sanciones económicas a los equipos, queda por ver hasta qué punto consideran a Watson esencial para su futuro.

7. Norman Powell (base, Heat) - Agente libre sin restricciones



Powell viene de una primera temporada como All-Star con los Miami Heat, pero a sus 33 años y tras un bajón de rendimiento hacia finales de temporada, habrá que ver cómo lo valora el equipo como posible compañero de juego para el nuevo dúo formado por Giannis Antetokounmpo y Bam Adebayo en South Beach. Dado que los titulares en la zona interior están más que claros, los Heat necesitarán reforzar su capacidad de creación y anotación desde el perímetro. El tiro y las penetraciones de Powell deberían encajar a la perfección, pero tras desprenderse de una parte tan importante de su plantilla y de sus derechos de draft en el traspaso para fichar a Giannis, Miami tendrá que negociar con cuidado para dejar margen y completar el resto de una plantilla competitiva durante el verano.

8. Luguentz Dort (base, Thunder) - Opción del equipo



Dort se encuentra en una situación similar a la de su compañero Hartenstein, con una opción de equipo de 17,7 millones de dólares. Dado que su contrato tiene un valor inferior, es más probable que los Thunder encuentren un socio dispuesto a realizar un traspaso. Mientras que las alternativas a Hartenstein para los Thunder (Sorber y Mara) aún no han pisado una cancha de la NBA, Dort ya se ha visto eclipsado por sus compañeros Cason Wallace y Alex Caruso en estos playoffs, lo que significa que es muy poco probable que vista la camiseta de los Thunder el año que viene, dada su realidad financiera.

9. Coby White (base, Hornets) - Agente libre sin restricciones*



*Actualización: Coby White firmó un contrato de tres años y 74 millones de dólares para regresar a los Charlotte Hornets, según ESPN.

Tras una larga etapa con los Chicago Bulls, Coby White fue traspasado a mitad de temporada a los prometedores Charlotte Hornets. Tras la salida de LaMelo Ball, serán Brandon Miller y el novato Kon Knueppel los llamados a liderar al equipo, aunque se necesita un base para consolidar la plantilla. White tuvo un buen desempeño en Charlotte, equipo que seguramente busca completar su plantilla a largo plazo antes de que Miller firme un contrato millonario en 2027.

10. Tari Eason (alero, Rockets) - Agente libre restringido



Una temporada de consagración para Eason, como muchos esperaban, dejaría pocas dudas a los Houston Rockets sobre qué hacer con su alero de gran energía este mercado de verano. Sin embargo, el retroceso en el tiro de Eason y una decepcionante eliminación de los playoffs para Houston harán que esta negociación resulte interesante. Eason encaja en el perfil de jugador que cualquier equipo aspirante al título querría —versatilidad defensiva, altura y esfuerzo constante—, lo que significa que podría tener cierto valor en el mercado. Houston se enfrenta ahora a una situación financiera complicada, con Alperen Sengun en el segundo año de su renovación y Amen Thompson entrando en el último año de su contrato de novato. Una oferta seria de otro equipo podría llevar a Houston a tener que tomar una decisión difícil.

11. Tobias Harris (Ala, Pistons) - Agente libre sin restricciones

Aunque fue muy criticado por sus malas actuaciones en los playoffs al principio de su carrera, Harris se convirtió en una pieza clave para los Detroit Pistons en su remontada tras ir perdiendo por 3-1 en la serie contra los Orlando Magic. Aparte de Cade Cunningham, fue su opción más fiable a la hora de crear oportunidades de ataque por sí mismo, y su presencia veterana fue muy elogiada a lo largo de toda la temporada. Con casi 34 años, sin duda se encuentra en la recta final de su carrera, pero ha demostrado que puede aportar un conjunto completo de habilidades y dureza para ayudar a dar los toques finales a un equipo aspirante al título. Aunque a Detroit sin duda le vendría bien su aportación ofensiva a corto plazo, es posible que el equipo quiera orientarse hacia un núcleo más en línea con el formado por Cunningham (25), Ausar Thompson (23) y el agente libre restringido Jalen Duren (22).

12. Kristaps Porzingis (pívot, Warriors) - Agente libre sin restricciones



Fichado en un traspaso a mitad de temporada con los Atlanta Hawks, Porzingis ofrece a Stephen Curry y a los Warriors el pívot alto y abierto con el que llevaban tanto tiempo soñando. El problema de Porzingis no es su capacidad, sino su disponibilidad. Tras haberse perdido más de la mitad de sus partidos en los últimos dos años, mantenerse en la cancha será su mayor reto en un equipo de los Warriors que ya está envejeciendo. Sin embargo, la situación podría ser ideal para él, rodeado de tiradores y defensores competentes, lo que le permitirá centrarse en sus puntos fuertes, con un suplente de garantías como Quinten Post que le permita descansar algunas noches para conservarse a lo largo de una temporada de 82 partidos. Sus problemas de lesiones sin duda restarán valor a su contrato en el mercado de agentes libres, por lo que los Warriors intentarán renovarlo por menos de los 30 millones de dólares que cobró el año pasado. No obstante, un equipo dispuesto a asumir el riesgo de pagarle más podría convencerlo para que se marchara.

13. Rui Hachimura (A, Lakers) - Agente libre sin restricciones

Ni Stephen Curry. Ni Reggie Miller. Ni Klay Thompson. El tirador de triples más prolífico en la historia de los playoffs de la NBA es, como habrás adivinado, Rui Hachimura (51 %). Aunque sin duda esta cifra descenderá si sigue jugando en los playoffs, Hachimura ha demostrado que su tiro es fiable durante las últimas tres temporadas con los Lakers, con un 43 % de acierto en la temporada regular durante ese periodo. Si a esto le sumamos su altura y su versatilidad en ambos extremos de la cancha, Hachimura se convierte en una pieza interesante para cualquier equipo aspirante al título. Aunque a los Lakers sin duda les encantaría retenerlo, reforzar su plantilla implicará hacer sacrificios, lo que podría significar que Hachimura cambie de equipo. Si los Lakers se muestran realmente ambiciosos, es de esperar que el buen tiro de Hachimura esté en otro equipo el año que viene.

14. Robert Williams (pívot, Trailblazers) - Agente libre sin restricciones



Williams, al igual que Porzingis, es un jugador de gran talento cuya carrera se ha visto lastrada principalmente por su incapacidad para mantenerse en la cancha. Y, al igual que Porzingis, ha disputado menos de la mitad de sus partidos en los últimos dos años. Sin embargo, desde que regresó de su lesión, ha demostrado ser un pívot de rotación competente con un gran potencial como pasador, finalizador y protector del aro. En la serie de primera ronda de los Portland Trailblazers contra los Spurs en los playoffs, Williams no pareció tener miedo a Victor Wembanyama, con un 63 % de acierto en tiros de campo y una media de 1,3 tapones en poco más de 20 minutos por partido. Este tipo de jugador será muy codiciado por los equipos con aspiraciones al título, y podría estar disponible a un precio reducido debido a sus recientes problemas de lesiones.

15. Mitchell Robinson (pívot, Knicks) - Agente libre sin restricciones

Robinson fue una pieza clave en el equipo campeón de los Knicks de 2026, aportando un gran número de rebotes ofensivos y dureza en la pintura que contrastaban y complementaban la capacidad de Karl Anthony Towns para abrir el juego. Aunque sufrió una fractura en un dedo justo antes de las Finales de la NBA que limitó su tiempo de juego y su eficacia, tanto en la temporada regular como en los minutos puntuales que disputó en las Finales, supo aprovechar con éxito la falta de fuerza de Victor Wembanyama en el rebote, desempeñando un papel clave en la remontada de su equipo en la final de la NBA Cup. Esto podría convertirlo en un objetivo para los equipos de la Conferencia Oeste, que se enfrentan a la perspectiva de tener que pasar por «Wemby» durante más de una década en su camino hacia el título.

16. Anfernee Simons (base, Bulls) - Agente libre sin restricciones



Simons es uno de los tiradores más puros de la liga y pasó la mayor parte de la temporada pasada como jugador clave de los Boston Celtics. Sin embargo, debido principalmente a cuestiones salariales, fue traspasado a mitad de temporada a los Chicago Bulls, que estaban en plena fase de reconstrucción. Ha demostrado que tiene lo que hace falta para encajar y sacrificarse en un equipo ganador, y habrá que ver si algún aspirante al título considera que merece la pena arriesgarse con él como refuerzo anotador desde el banquillo.

17. Quentin Grimes (base, 76ers) - Agente libre sin restricciones



Grimes entrará en su segundo año consecutivo como agente libre, y espera que esta vez sea más fructífero que el anterior. En el mercado de verano de 2025, Grimes era agente libre restringido, pero no logró despertar un interés real en el mercado y firmó la oferta cualificada (básicamente, un contrato provisional para que el equipo lo retenga) con los 76ers por una cantidad significativamente inferior a lo que probablemente valía. Pero lo hizo con la temporada baja de 2026 en el horizonte y la oportunidad de demostrar su valía a lo largo del año. Mostró destellos de ser un alero versátil en ataque y defensa, pero finalmente se acomodó en un papel de suplente por detrás de Tyrese Maxey y el novato V.J. Edgecombe. Grimes podría merecer la pena como apuesta para otro equipo y, al ser agente libre sin restricciones, tendrá libertad para ir donde le plazca. En cualquier caso, habrá que ver si su decisión de dejar dinero sobre la mesa el verano pasado da sus frutos.

18. Jonathan Kuminga (alero, Hawks) - Opción del equipo



Kuminga, al igual que Grimes, tuvo una difícil agencia libre restringida en 2025, aunque finalmente consiguió un contrato ligeramente más lucrativo de su equipo de entonces, los Warriors, que lo traspasaron a los Atlanta Hawks a cambio de Kristaps Porzingis. Kuminga se abrió paso en la rotación de los Hawks durante los playoffs, poniendo en aprietos a los Knicks en algunas noches y al entrenador Quin Snyder en otras. En un equipo repleto de aleros, habrá que ver si los grandes momentos de Kuminga en los playoffs justifican que el equipo ejerza su opción de equipo, o si no les resultará más rentable intentar traspasarlo o simplemente dejarlo marchar como agente libre para dar más protagonismo a otros jugadores emergentes.

19. Dean Wade (alero, Cavaliers) - Agente libre sin restricciones



Wade es una pieza clave poco evidente para los Cavs, un equipo con pocos aleros versátiles dignos de mención. Dominado por pívots y bases, un jugador como Wade es exactamente lo que necesitan. Sin embargo, su tiro y su versatilidad podrían hacer que otros equipos se interesaran por él, especialmente ahora que Cleveland se acerca al segundo límite salarial.

20. Nikola Vucevic (pívot, Celtics) - Agente libre sin restricciones



Vucevic, a pesar de su edad, sigue siendo un buen reboteador y tirador, capaz de cubrir los minutos de banquillo en la posición de pívot para un equipo aspirante al título, tal y como hizo el año pasado en Boston. Aunque ya no es la amenaza en los playoffs que fue al principio de su carrera, su experiencia como veterano y su consistencia aportarán valor a cualquier vestuario a lo largo de los 82 partidos.