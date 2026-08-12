Acuerdo histórico entre los Yankees y Apollo Global Management por $2.600 millones

Publicado por Alejandro Baños 12 de agosto, 2026

Los Yankees de Nueva York alcanzaron un acuerdo con Apollo Sports Capital (ASC) —subsidiaria de Apollo Global Management, Inc., dirigida por el multimillonario Marc Rowan— mediante el cual la compañía dedicada a la gestión de activos otorga una finanaciación valorada en 2.600 millones de dólares a la franquicia de la Major League Baseball (MLB).

A través de un comunicado, ASC informó de que este acuerdo "combina crédito y capital", además de servir para "respaldar el crecimiento continuo de los Yankees, así como a la refinanciación de la deuda existente".

Este trato implica la incorporación del director ejecutvio de ASC, Al Tylis, al consejo de administración de Yankee Global Enterprises (YGE), matriz de los Yankees, aunque se respetará la gobernanza de la franquicia, propiedad de Hal Steinbrenner.

Steinbrenner, quien continuará siendo el máximo representante de los Yankees en la MLB, afirmó que este acuerdo servirá para fortalecer a una de las franquicias más emblemáticas de la liga.

"Damos la bienvenida a Apollo a la familia de los Yankees. Buscamos continuamente formas de reforzar nuestro posicionamiento, y esta asociación nos permite explorar nuevas oportunidades estratégicas. Esperamos que esta relación de trabajo sea un éxito", dijo.

En la misma línea se situó Tylis. "Los New York Yankees son una de las franquicias más emblemáticas del mundo del deporte, caracterizada por un legado de grandeza. Para Apollo Sports Capital es un privilegio asociarse con los Yankees, y agradecemos a la familia Steinbrenner su confianza. Esperamos poder apoyar la búsqueda continua de la excelencia por parte de la organización y el nivel de campeonato que desde hace tiempo ha sido el sello distintivo de los New York Yankees", señaló el director ejecutvio de ASC.

Los Yankees no son el primer activo deportivo que financia este grupo. Apollo Global Management, Inc., es el accionista mayoritario del Atlético de Madrid desde noviembre de 2025, cuando se hizo con el 55% del equipo de fútbol español por unos 1.600 millones de dólares. También posee una participación minoritaria del Wrexham AFC, equipo de fútbol galés que disputa la Premier League y que es copropiedad del actor Ryan Reynolds, desde diciembre de 2025.