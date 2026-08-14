Abrumador "no" a hombres biológicos en el deporte femenino: tres de cada cuatro estadounidenses lo rechazan

Publicado por Israel Duro 14 de agosto, 2026

Pew Research saltó al ruedo de la polémica desatada por la posibilidad de que jugadores nacidos hombres puedan participar en la WNBA recuperando un estudio sobre qué piensan los estadounidenses sobre el posible concurso de deportistas trans en categorías femeninas. El resultado, además, es contundente: casi tres de cada cuatro votantes rechaza la idea. Una negativa que va más allá de líneas partidistas, sexo, grupo étnico (el 67% de los hispanos se opone) o edad.

De acuerdo con la encuesta realizada por Pew, el 73% de los encuestados afirmó "no sentirse algo o muy cómodo" con la posibilidad de que "atletas transgénero compitan en equipos deportivos que no coincidadan con su sexo de nacimiento".

Apenas un 14% indicaba que "de alguna manera" podría sentirse cómodo con la idea, mientras que al 13% le parecía perfectamente aceptable.

Abrumador rechazo republicano: más del 90% no está de acuerdo

El rechazo, además, es mayoritario independientemente del partido al que se vote. Es cierto que los votantes republicanos lo rechazan de manera más masiva, pero también es la postura mayoritaria entre los votantes demócratas, incluso entre los que se encuadran en el ala más radical.

Así, entre los votantes republicanos, el 91% no está cómodo con la participación de hombres biológicos en el deporte femenino, mientras que el 6% lo aceptaría y un paupérrimo 3% no vería problema. El ala más conservadora rechaza en un 95% la posibilidad, frente al 3% que podría aceptarlo y un 2% que lo ve bien.

Entre los republicanos que Pew cataloga como "moderados" o "liberales", el 84% lo rechaza, mientras que el 11% lo ve aceptable y el 5% estaría "extremadamente cómodo" con que esa posibilidad se hiciera realidad.

Los votantes demócratas no están cómodos con la idea

Tampoco los votantes demócratas se muestran cómodo con hombres biológicos compitiendo contra mujeres. El 55% no lo apoya, mientras que el 21% lo aceptaría y el 23% lo ve bien. Entre los votantes más moderados, el rechazo alcanza el 68%, frente al 18% que lo apoyaría y un 13% que le parece perfecto.

Aunque por los pelos, la oposición es la opción mayoritaria incluso entre el ala más izquierdista del Partido Azul. En este caso, el porcentaje de quienes no están cómodos con esa posibilidad es del 38%, frente a un 37% que no ve problema y un 24% estaría más o menos incómodo.