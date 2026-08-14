Hawái: el gobernador declara el estado de emergencia ante la amenaza de la tormenta tropical Lala

Nubes en el horizonte antes de la llegada del huracán Lane a Miloli'i, Hawái, en 2018 AFP .

Publicado por Carlos Dominguez 14 de agosto, 2026

Las autoridades de Hawái decretaron este jueves el estado de emergencia ante la aproximación de la tormenta tropical Lala, que amenaza con fuertes vientos, inundaciones y deslizamientos de tierra durante el fin de semana.

El fenómeno se intensifica en el Pacífico y el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) prevé que se convierta en huracán a medida que se acerque a la Isla Grande, la segunda más poblada del archipiélago, con unos 210.000 habitantes.

Los vientos ya alcanzan alrededor de 50 mph (80 km/h), con ráfagas superiores, y se esperan acumulaciones de lluvia de hasta 25 pulgadas (635 mm) en algunas zonas de la isla.

“Una amenaza grave para nuestro estado”

El gobernador Josh Green justificó la declaración de emergencia como una medida preventiva para movilizar fondos, recursos y personal ante posibles daños.

"La tormenta tropical Lala representa una amenaza grave para nuestro estado, en particular para la isla de Hawái, y estamos actuando ahora para garantizar que los recursos estén disponibles donde se necesiten", afirmó.

Green instó a la población a preparar sus viviendas, reunir suministros esenciales, revisar los planes de emergencia familiares y seguir las actualizaciones de fuentes oficiales. "Por favor, tomen esta tormenta en serio y cuiden unos de otros", añadió.

Aunque la trayectoria de Lala sigue siendo incierta, los meteorólogos anticipan que el sistema permanecerá mar adentro. Aun así, las autoridades mantienen la alerta ante el riesgo de lluvias intensas y posibles deslizamientos en la Isla Grande.