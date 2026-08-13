La WNBA, en el ojo del huracán: la liga femenina no termina de prohibir la participación de jugadores trans

Partido de la WNBA entre las Phoenix Mercury y las Connecticut Sun. 7 de agosto de 2026 NurPhoto via AFP .

Publicado por Alejandro Baños 13 de agosto, 2026

La posible participación de hombres biológicos en la Women National Basketball Association (WNBA) está generando una intensa polémica. La dirección de la liga continúa sin ser tajante respecto a este asunto, tanto si ha de permitirlo como si ha de prohibir que jugadores trans compitan en la WNBA, aun sabiendo de lo físico que es un deporte como el baloncesto.

Este miércoles, un grupo de presidentes y gerentes generales de las franquicias que integran la WNBA se reunió para debatir sobre si se debería autorizar o no la participación de hombres biológicos en la liga.

Tras la asamblea, la liga emitió un comunicado en el que explicó que este grupo no llegó a tomar ninguna decisión concluyente, aplazando la resolución para más adelante.

"La reunión de hoy abarcó una amplia gama de temas, incluyendo los debates en curso sobre los atletas transgénero y el odio y la virulencia que siguen recibiendo los jugadores en internet", dijo la WNBA, en declaraciones recogidas por ESPN. "Seguiremos dialogando con todos los actores clave de la liga en las próximas semanas y meses. Abordaremos estas importantes conversaciones con detenimiento y en consonancia con los valores de nuestra liga".

Al margen de estas declaraciones, la WNBA criticó a todos aquellos que se usan este asunto para "denigrar", en referencia a los exjugadores de la NBA Enes Kanter y Royce White, quienes se declararon elegibles para el próximo Draft de la WNBA al ver que cumplen con "todos los requisitos" para disputar la liga femenina.

"No existen asuntos de elegibilidad inmediatos que afecten a la WNBA y denunciamos enérgicamente los intentos malintencionados de utilizar estos temas para denigrar o marginar a otros", afirmó la WNBA.

Este polémico tema cobró más fuerza a finales de julio, cuando Sophie Cunningham, jugadora de las Indiana Fever y una de las estrellas de la WNBA, hizo pública su oposición a la participación de atletas transgénero en competiciones femeninas, asegurando que mantendrá su posición pese a las críticas que ha recibido tras sus declaraciones.