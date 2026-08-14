Publicado por Israel Duro 14 de agosto, 2026

El viejo anhelo demócrata de una amnistía masiva que permita la naturalización de millones de votantes agradecidos a las políticas migratorias del Partido Azul -en especial las de la era Biden- volvió a asomar la patita. Los asistentes a un acto con notables demócratas como el líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, o el congresista Rob Menéndez, vitorearon a una mujer hispana que lleva 37 años viviendo de manera irregular en el país y reclamó la naturalización para todos los que hayan entrado sin papeles al cabo de un periodo de tiempo.

Flanqueada por una traductora, y en español, Margarita Cielo Balbuena pidió a los demócratas y a los asistentes que fueran "los campeones" para cambiar las leyes de inmigración actuales, en especial desde la vuelta de Trump a la Casa Blanca.

"Necesitamos una vía hacia la ciudadanía para aquellos de nosotros que llevamos al menos siete años en este país. Necesitamos que se ponga fin a estas redadas que las autoridades de inmigración están utilizando para aterrorizar a Dover [Nueva Jersey]. Les pido que sean los defensores de un cambio en las leyes de inmigración.

No se trata solo de que alguien como yo, que lleva en este país desde 1989, que paga impuestos, que es propietario de una vivienda, que tiene un negocio y da trabajo a otras personas, alguien que tiene hijos y nietos nacidos en este país, tenga que sufrir el maltrato físico y psicológico y que, además, tenga que soportar la humillación que supone una detención violenta y el internamiento en un centro de detención".

Jeffries: "El comportamiento de ICE es incompatible con nuestros valores"

Según informa Fox News, Balbuena estuvo dos meses detenida en el Centro de Detención Elizabeth de ICE durante dos meses, donde denunció que recibió "un trato inhumano".

Al tomar la palabra, Jeffries secundó sus ataques al ICE, exigiendo el cierre de Delaney Hall: "El comportamiento de ICE es incompatible con nuestros valores y con lo que Estados Unidos debería representar. Es necesario cerrar Delaney Hall. Esto seguirá siendo una prioridad fundamental para nosotros hasta que se lleve a cabo".

"Fíjate en la arrogancia. Fíjate en esa actitud de que todo le es debido"

El discurso pronto se hizo viral en las redes sociales, provocando el rechazo y descontento de numerosas personalidades y usuarios. Especialmente se criticó el hecho de que Balbuena no fuera capaz de expresarse en inglés y necesitara traducción a pesar de llevar casi cuatro décadas residiendo en EEUU.

Por ejemplo, el excomandante de la Patrulla Fronteriza Gregory Bovino se mostró muy crítico tanto con los demócratas como con el mensaje de Balbuena:

"En un acto del Partido Demócrata, te levantaste y exigiste una vía hacia la ciudadanía para cualquiera que lleve aquí tan solo siete años. Fíjate en la arrogancia. Fíjate en esa actitud de que todo le es debido. Después de casi cuatro décadas, sigue sin poder desenvolverse en inglés. Sin embargo, se siente perfectamente con derecho a exigir los plenos derechos de ciudadanía para sí misma y para millones de personas que tampoco se han integrado".

Bovino continúa su post en X alertando del riesgo de una "balcanización" de EEUU, que camina a ser "irreconocible" debido a la creación de "silos étnicos". Frente a ello, el excomandante alegó que la única solución son las deportaciones masivas:

"Este es el sistema funcionando exactamente como se diseñó. Hemos importado a tanta gente tan rápidamente que la asimilación ya no es necesaria. La masa crítica crea compartimentos étnicos en los que el inglés y la cultura del país de acogida pasan a ser opcionales. Se puede vivir toda la vida aquí sin aprender nuestro idioma ni nuestra forma de vida y, aun así, exigir el derecho a votar y a reescribir el país. Así es como Estados Unidos se balcaniza y se vuelve irreconocible.

"No inglés. No ciudadanía" o "deportación inmediata": las redes arden

Las deportaciones masivas son la única política que restablece la presión para asimilarse. Todo lo demás no es más que un declive controlado".

También se mostró muy crítica la influencer Brigitte Gabriel quien espetó un contudente "No inglés. No ciudadanía" desde su cuenta de X. "Vivir aquí durante décadas sin molestarse en aprender inglés no es asimilación. Es rechazo. Y el rechazo no da derecho a la ciudadanía", apuntó.

El actor Matthew Marsden fue más lejos y pidió la "deportación inmediata" para "personas así", al entender que "saber hablar el idioma del país en el que te encuentras debería ser un requisito previo para que se te permita entrar en dicho país".