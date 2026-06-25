Sorpresa en la NBA: LaMelo Ball, traspasado a los Minnesota Timberwolves

Publicado por Hayden King 25 de junio, 2026

LaMelo Ball ha sido traspasado a los Minnesota Timberwolves a cambio del ex "Sexto Hombre del Año" Naz Reid y de derechos de futuro en el draft, según informa Shams Charania de ESPN.

Los Timberwolves recibirán a Ball y al escolta Josh Green, mientras que los Hornets se quedarán con Reid, una elección de primera ronda sin protección para 2033; intercambios de selecciones de primera ronda en 2028, 2029 y 2030; y tres selecciones de segunda ronda (2029, 2032 y 2033).

El llamativo escolta, que fue una vez All-Star con los Charlotte Hornets, venía de su primera temporada sin lesiones desde aquella participación en el All-Star Game de 2022.

Ball promedió 20,1 puntos, 7,1 asistencias y 4,8 rebotes, lo que llevó a los Hornets a un balance de 44-34 y a la victoria en la primera fase del Play-In, convirtiéndolos en una de las sorpresas de la temporada 2025-26 de la NBA.

Tras un comienzo titubeante, el equipo terminó el año con un balance de 33-15 en sus últimos 48 partidos, un ritmo de 56 victorias a lo largo de una temporada completa.

Los Timberwolves alinearán ahora a Ball junto al escolta estrella Anthony Edwards para formar una de las duplas de bases más formidables de la NBA.

Edwards y Ball fueron elegidos en el n.º 1 y el n.º 3, respectivamente, en el Draft de la NBA de 2020. En su primera temporada, ambos terminaron en primer y segundo lugar en la votación al Novato del Año, y Ball se impuso por un estrecho margen a su futuro compañero de equipo para llevarse el premio.

Sin embargo, en los años posteriores, ambos han seguido trayectorias opuestas: los Timberwolves han llegado dos veces a las finales de la Conferencia Oeste, mientras que los Hornets no han logrado clasificarse para los playoffs.

En los playoffs de 2026, los Timberwolves cayeron ante los San Antonio Spurs —que a la postre se proclamaron campeones de la Conferencia Oeste— en seis partidos de la segunda ronda, tras sufrir las lesiones de Edwards y del escolta Donte DiVincenzo, que sufrió una rotura del tendón de Aquiles.

El traspaso de LaMelo Ball es la tercera gran operación que han llevado a cabo los Timberwolves esta temporada, tras traspasar al alero Julius Randle a los Brooklyn Nets para aligerar la masa salarial y, posteriormente, fichar al escolta Ayo Dosunmu con un nuevo contrato de 5 años y 112 millones de dólares.

Los Timberwolves afrontarán el mercado de agentes libres con un núcleo formado por Edwards, Ball, Dosunmu, el alero defensivo Jalen McDaniels y el pívot especialista en tapones Rudy Gobert para completar su probable quinteto titular, mientras que se prevé que los jóvenes Terrence Shannon Jr. y Joan Beringer disfruten de más minutos saliendo desde el banquillo.

En el mercado de agentes libres, Minnesota buscará completar su plantilla, posiblemente apostando por reforzar la profundidad en la posición de ala-pívot para sustituir a los aleros Reid y Randle, que han abandonado el equipo.

Charlotte pierde a un base estrella

Por su parte, Charlotte pierde a un base estrella, pero tiene el camino despejado para renovar al base agente libre Coby White, ya que el equipo busca construir su proyecto en torno a un núcleo joven formado por Brandon Miller y Kon Knueppel.

Si White renueva efectivamente, los Hornets tendrían un quinteto titular previsto formado por White, Knueppel, Miller, Reid y el enérgico pívot Moussa Diabate, cuya incorporación al quinteto titular fue un catalizador clave para el cambio de rumbo del equipo la pasada temporada.

Reid aportará experiencia en los playoffs y altura a un equipo de los Hornets que necesita desesperadamente ambas cosas y, con solo 26 años, sigue encajando en el perfil de su joven núcleo.

Los derechos de draft también brindarán a los Hornets oportunidades futuras para mejorar su plantilla, ya sea reforzando la profundidad del equipo a través del draft o acumulando esos activos en un traspaso a cambio de una estrella.