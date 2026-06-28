Colombia y Portugal se clasifican para los dieciseisavos de final del Mundial tras un emocionante empate

Publicado por AFP 27 de junio, 2026

Colombia terminó primera del Copa del Mundo Grupo K tras disputar el sábado un empate a 0-0 muy entretenido, con ocasiones de un lado a otro, contra Portugal .

No obstante, Colombia se sentirá perjudicada, ya que un fuera de juego muy ajustado anuló un gol en los últimos minutos de Davinson Sánchez.

Los colombianos se enfrentarán a Ghana en los dieciseisavos de final el próximo viernes, mientras que Portugal, segundo de grupo, verá cómo Cristiano Ronaldo se enfrentará el jueves a su antiguo compañero en el Real Madrid, el icono croata Luka Modrić.

Sin embargo, Ronaldo tuvo una presencia secundaria en un partido de ritmo trepidante, eclipsado por otro excompañero del Real Madrid, James Rodríguez, de 34 años.

El partido, al que asistió el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino , se disputó con el telón de fondo de una cacofonía de ruido procedente de la afición colombiana.

Colombia debería haber abierto el marcador al principio, pero Jhon Córdoba remató de cabeza por encima del larguero desde corta distancia tras un brillante pase del astro del Bayern de Múnich Luis Díaz.

Córdoba volvió a estar a punto de marcar en el minuto 17, cuando, con una brillante jugada, se deshizo de un defensa portugués y lanzó un potente disparo.

El portero portugués Diogo Costa hizo una buena parada para despejar el balón.

Portugal cuenta con su talismán, el veterano Ronaldo, pero Colombia tiene al suyo en Rodríguez.

En su undécima participación en un Mundial —un récord para su país—, el jugador de 34 años realizó una de sus típicas jugadas mágicas: un pase de espaldas encontró a Jhon Arias, cuyo disparo a puerta fue despejado sobre la línea por Ruben Neves.

La única aportación de Ronaldo fue un tiro libre que fue directamente a las manos del portero colombiano Camilo Vargas.

El portero colombiano realizó una parada de gran nivel poco después para frustrar a Bruno Fernandes.

Rodríguez llevaba la batuta, pero también lo intentó él mismo cerca del descanso; su disparo fue a puerta, pero Costa lo atrapó con seguridad.

La segunda parte comenzó con el mismo ritmo frenético; João Félix debería haberlo hecho mejor que enviar su remate de cabeza muy por encima del larguero tras un centro de Diogo Dalot.

Colombia respondió con dos buenas ocasiones de gol: Costa despejó con los puños un disparo de Jefferson Lerma y, a continuación, Jhon Arias remató desde lejos.

Ronaldo se salvó de la vergüenza al disparar fuera cuando solo tenía que batir al portero, pero fue señalado fuera de juego.

El centrocampista colombiano Richard Ríos estuvo a punto de marcar segundos después de salir al campo; quizá un poco desconcentrado, desperdició una excelente oportunidad de romper el empate.

Costa estaba cuajando un partido espectacular, para suerte de sus agotados defensas, que estaban siendo puestos contra las cuerdas por el dinámico ataque colombiano, ya que detuvo de forma brillante un disparo de Jhon Arias.

Rodríguez se retiró tras una gran actuación a falta de 15 minutos para el final, pero el seleccionador de Portugal Roberto Martínez prefirió sustituir a otros jugadores, como Félix y Vitinha, mientras mantenía a Ronaldo en el campo a pesar de que este había sido prácticamente ineficaz.

Costa volvió al rescate cuando el reloj se agotaba, sacando la pierna para despejar un centro peligroso, pero el balón le cayó a Luis Suárez, cuya chilena se fue por encima del larguero.

Colombia parecía haber conseguido por fin el gol que se merecía cuando Sánchez remató de cabeza en el segundo palo, pero fue anulado por fuera de juego, aparentemente por una punta del pie, incluso tras una consulta al VAR.