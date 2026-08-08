'Triple' al wokismo en el deporte: el exjugador de la NBA Enes Kanter se declara "elegible" para el próximo Draft de la WNBA

Publicado por Israel Duro 8 de agosto, 2026

El exjugador de la NBA Enes Kanter ha entrado de lleno en la polémica sobre la posible participación de hombres biológicos en la WNBA. En una publicación en sus redes sociales, Kanter anunció que, tras comprobar cuidadosamente que cumple "todos los requisitos" para participar en la liga de baloncesto femenina, se declara "elegible" para el próximo Draft de la competición.

"Tras una cuidadosa consideración y revisión de las actuales directrices de elegibilidad, estoy declarándome oficialmente un prospecto de la WNBA. Si simplemente declarar quién eres es todo lo que se requiere, entonces cumplo con cada uno de los requisitos necesarios para competir en la WNBA".

"Mi equipo y yo hemos examinado cuidadosamente los criterios de elegibilidad de la WNBA y el marco regulatorio en torno a la autoidentificación y la inclusión. Basado en las directrices actuales, puedo y me estoy declarando oficialmente elegible para el próximo draft de la WNBA en abril de 2027".

"Estoy pidiendo que las reglas actuales se apliquen de manera igualitaria a todos"

Kanter continúa señalando que es consciente de que la controversia que su decisión provocará, y retó a la WNBA a cumplir "de manera igualitaria" sus normas y los valores "que muchas jugadoras y entrenadores de la WNBA han defendido públicamente".

"Sé que mi presencia en la cancha generará opiniones fuertes. Definitivamente no estoy aquí para burlarme, ridiculizar o faltar al respeto a ninguna comunidad o elección personal.

Simplemente estoy pidiendo que las reglas actuales se apliquen de manera igualitaria a todos —las reglas que representan los mismos valores que muchos jugadores y entrenadores de la WNBA han defendido públicamente. Mi equipo y yo estamos preparados para asegurar que estas directrices se apliquen de manera igualitaria, consistente y sin excepciones, y espero con interés que la WNBA honre sus principios declarados".