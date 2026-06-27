Vozinha y Cabo Verde hacen historia y se medirán con Argentina; Paraguay irá con Alemania

Publicado por AFP 26 de junio, 2026

"La esperanza es del tamaño del mar", reza el himno de Cabo Verde, que este viernes hizo historia al clasificar a 16avos en el primer Mundial de su historia, con tres empates, y deberá enfrentarse con la campeona Argentina.

Los Tiburones Azules empataron 0-0 con Arabia Saudita y quedaron segundos del grupo H detrás de —que venció 1-0 a Uruguay, tercero y eliminado— y se cruzarán con la tropa de Lionel Messi el viernes próximo en Miami.

El juego estuvo entrampado en el medio campo gran parte de la jornada. Los africanos fueron superiores en la intención de ataque aunque con dificultades para llegar al área de Arabia, que se replegaba rápido y cerraba sus espacios.

Los árabes parecían buscar un partido largo y tratar de aprovechar al menos un descuido para anotar y luego resistir y volver a cerrar sus estructuras.

El partido se puso intenso en los último minutos, con ataques de ambos lados que exigieron a los arqueros Vozinha, viral en redes sociales, y el árabe Mohamed Al-Owais, que ahogó un gol claro de los africanos.

Sin hacerse daño

Vozinha, quien saltó a la fama por tapar de todo en su debut contra España (1-1) y evitar la derrota ante Uurugay (2-2), fue loado por los espectadores al salir al terreno del Houston Stadium.

Su apelativo significa "abuelita", en español, y se lo ganó porque de niño fue criado por su abuela.

Arabia Saudita comenzó con cautela, al tiempo que los Tiburones Azules se complicaban para ordenarse y atacar, con chispazos de su capitán Ryan Mendes intentaba llegar por la banda izquierda.

La primera llegada a portería, sin embargo vino con el capitán árabe Salem Aldawsari, quien controló de pecho y disparó, aunque fue bloqueado por la defensa.

Luego fue el delantero caboverdeano Willy Semedo quien intentaría la personal.

A los 28 minutos, un centro raso desde la derecha de Dailon Livramento fue desaprovechado. En la jugada, el central Hassam Altambakti, quien ya venía lesionado, se sintió y fue sustituido por Ali Lajami.

El juego se puso tenso y defensivo, con ambos equipos haciéndose espejo. Los Tiburones insistían por la izquierda con Semedo, difícil de contener, pero sin puntería.

Mientras tanto en las pantallas del Houston Stadium se avisaba que el partido de sus rivales de grupo, España ganaba 1-0 parcial ante Uruguay en Guadalajara.

Los caboverdeanos en la tribuna celebraban porque el empate en Texas ya los clasificaba.

Casi al final de la primera mitad (45+2), Los Halcones Verdes lograron centrar una bola aérea en el área rival.

El cabezazo de Mohamed Kanno era controlado por Vozinha. Su madre, a quien el portero luchó por traer a la Copa, celebraba la hazaña desde la tribuna.

Tiburones al ataque

Los Tiburones salieron con más agresividad en la segunda mitad. Jamiro Monteiro, perdido en la primera mitad, logró un remate que puso a trabajar al portero árabe.

Poco después, Kevin Pina, aquel que anotó ante Uruguay, probó con un zurdazo desde fuera del área.

Claramente los del archipiélago eran superiores. Los árabes, sin embargo, parecían apostar a un partido largo. Si hacían gol, con el resultado parcial España-Uruguay, estaban en 16avos.

El recién ingresado Mohammed Alshamat encontró un espacio por la derecha y obligó a Vozinha a controlar el balón en dos tiempos.

A los 73 minutos, Cabo Verde tuvo otra clara. Bruno Da Costa recibío el balón en campo rival, ganando las espaldas de sus rivales y sirviendo un pase de tres dedos a Joao Paulo (77). El portero Al Ansari se jugó la vida para bloquear el disparo.

Casi al cierre del duelo, los árabes lograron tejer una jugada Remate de Abdullah Alhamddan. Pero la historia la escribieron hoy los africanos. "¡Canta, mi hermano!", dice su himno nacional. Y por hoy tienen razones para hacerlo.

Paraguay clasificada y con un rival durísimo

Tras la victoria de España contra Uruguay y el empate entre Cabo Verde y Arabia, la selección albirroja dirigida por Gustavo Alfaro confirmó su clasificación a 16vos, un día después de empatar sin goles ante Australia, en un partido que dejó muy inconforme a la hincha y prensa del país sudamericano.

La gran razón de las críticas contra la selección guaraní, además del flojo partido en materia ofensiva contra los australianos, es que el puesto del mejor tercero los dejaba en la posición complicada de esperar resultados y, en caso de clasificar, enfrentarse ante una primera de grupo. En este caso, Paraguay ya tiene rival: la tetracampeona del mundo Alemania.

Si bien el conjunto teutón es el gran favorito en esta eliminatoria, viene de caer justamente ante otro seleccionado sudamericano, Ecuador, que aseguró su clasificación imponiéndose con justicia ante el equipo del joven DT Julian Nagelsmann. Paraguay, caracterizada por la intensidad sin pelota y por el buen juego aéreo, intentará replicar la épica ecuatoriana en un partido que podría ser histórico para la selección guaraní, que nunca ha podido ganarle a una selección campeona del mundo en Mundiales.

Sin embargo, en 2010, Paraguay estuvo muy cerca de vencer a Italia, también tetracampeona; y, además, llevó al límite en el propio 2010 y en 1998 a dos selecciones que posteriormente fueron campeonas: España y Francia. Así que la selección guaraní tiene fama de hueso duro de roer y, además, de darle "suerte" a los equipos europeos que llegaron a eliminarla en el pasado. Está por verse si ese será el caso de Alemania o los paraguayos harán historia.