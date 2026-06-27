España deja afuera del Mundial a Uruguay y evita enfrentarse a Argentina

Publicado por VozMedia Staff 26 de junio, 2026

(AFP) Uruguay quedó eliminada del Mundial después de que un error garrafal del portero Fernando Muslera le regalara a España una victoria por 1-0 en Guadalajara, lo que le aseguró el primer puesto del Grupo H.

Un tiro flojo de Alex Baena se le escapó de las manos a Muslera y supuso el único gol del partido, con lo que España evitó enfrentarse a Argentina en los dieciseisavos de final.

En su lugar, los campeones de Europa se enfrentarán a Austria o Argelia el próximo jueves en Los Ángeles.

La derrota de Uruguay permitió a Cabo Verde, debutante en el torneo, asegurarse el segundo puesto y un enfrentamiento con Lionel Messi y los actuales campeones gracias a un empate a 0-0 contra Arabia Saudí.

Uruguay, bicampeona del mundo , se convierte en la selección mejor clasificada en quedar eliminada en la fase de grupos , ya que la derrota puso el broche final a un torneo desastroso para Marcelo Bielsa y su equipo.

Tras los empates contra Cabo Verde y Arabia Saudí, surgieron informes de una revuelta en la concentración de Uruguay, en la que jugadores clave, entre ellos Federico Valverde, del Real Madrid, se enfrentaron a Bielsa por sus tácticas.

El rey Felipe de España se encontraba entre los asistentes , pero el único enfrentamiento entre dos antiguos campeones del mundo en la fase de grupos resultó una gran decepción.

La inclusión de Lamine Yamal en el once inicial había dado un nuevo impulso al ataque español en la goleada por 4-0 a Arabia Saudí, después de que La Roja comenzara de forma decepcionante con un empate sin goles contra Cabo Verde.

Pero otra actuación ofensiva poco fluida deja a Luis de la Fuente con mucho en qué pensar antes de que comience la fase eliminatoria el domingo.

Muslera, uno de los héroes de la trayectoria de Uruguay hasta las semifinales en 2010, fue el responsable de los dos goles de Cabo Verdeen el empate a 2-2.

Y en Guadalajara, España apenas había creado peligro ante la portería uruguaya cuando el portero de 40 años dejó que el disparo de Baena se colara tras un centro de Marcos Llorente en el minuto 42 .

Para echar más leña al fuego, el centrocampista del Manchester United Manuel Ugarte se lesionó en la jugada previa al gol y tuvo que ser retirado en camilla con lo que parecía una grave lesión de rodilla.

Bielsa sustituyó a Muslera en el descanso por Sergio Rochet y el seleccionador uruguayo tomó una decisión aún más audaz al dar cambio a Valverde a la hora de juego.

De la Fuente también recurrió a su banquillo y la entrada de Dani Olmo y Fabián Ruiz inyectó por fin algo de vida al juego de España.

Olmo debería haberlo hecho mejor cuando envió por encima del larguero un disparo tras un raro destello de brillantez de Yamal que había dejado en posición de remate a su compañero del Barcelona.

Yamal fue sustituido a quince minutos del final , ya que se sigue controlando su tiempo de juego tras la lesión en el tendón de la corva que puso fin prematuramente a su temporada con el club.

Su sustituto Ferran Torres debería haber duplicado la ventaja a cinco minutos del final, pero estrelló el balón en el larguero cuando solo tenía que batir al portero.

El desastroso torneo de Uruguay quedó resumido cuando Agustín Canobbio fue expulsado con tarjeta roja directa en el tiempo de descuento por una entrada salvaje sobre Pau Cubarsi.

Considerada una de las favoritas antes del torneo, España lleva ahora 34 partidos oficiales sin conocer la derrota y aún no ha encajado ningún gol en el Mundial.

Sin embargo, en marcado contraste con el brillante juego ofensivo que han mostrado selecciones como Francia, Argentina y Países Bajos, La Roja aún no ha convencido en su búsqueda del segundo título mundial.