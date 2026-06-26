Estados Unidos cae ante Turquía mientras Paraguay y Australia empatan sin goles en el cierre del grupo D

Christian Pulisic llevando el balón durante el encuentro de este jueves.ETIENNE LAURENT / AFP.

Publicado por VozMedia Staff 26 de junio, 2026

Hoy se jugó la última jornada del grupo D del Mundial. En Los Ángeles, la selección de los Estados Unidos, dirigida por Mauricio Pochettino, tropezó de forma inesperada por 3 a 2 ante Turquía, un rival que llegó al encuentro matemáticamente eliminado pero que compitió con orgullo deportivo.

A pesar de la derrota en el último suspiro, el conjunto norteamericano logró avanzar a los dieciseisavos de final como líder del grupo con seis unidades, donde ahora deberá medir fuerzas contra Bosnia y Herzegovina. El revés expuso desatenciones defensivas que empañaron un poco el entusiasmo que venía construyendo la afición local.

Un intercambio de golpes que se definió en el epílogo

El compromiso inició con dinámicas favorables para el Team USA. Apenas a los seis minutos, Auston Trusty capitalizó una aproximación con un disparo casi sin ángulo que abrió el marcador.

Sin embargo, la ventaja fue efímera; el talento de la joven figura Arda Güler niveló las acciones a los diez minutos y, posteriormente, Baris Yilmaz concretó la remontada turca antes de finalizar la primera mitad.

En el complemento, la reacción estadounidense no se hizo esperar y Sebastian Berhalter restableció el equilibrio con una potente volea desde fuera del área. Buscando asegurar el liderato con autoridad, Pochettino dio ingreso a Christian Pulisic, quien volvía tras superar molestias físicas sufridas en los entrenamientos.

El atacante del Milan reactivó la ofensiva estrellando un balón en el travesaño y exigiendo al guardameta rival. No obstante, cuando el empate parecía definitivo, una genialidad de Güler propició que Kaan Ayhan anotara el 3 a 2 definitivo en el minuto 98.

El pragmatismo paraguayo resiste ante la disciplina de Australia

En paralelo, los seleccionados de Australia y Paraguay disputaron un encuentro dominado por la rigidez táctica y la prudencia extrema, finalizando con un empate 0-0. El resultado garantizó la clasificación de los australianos a los dieciseisavos de final con cuatro puntos, ubicándose en la segunda plaza del grupo.

El estratega de Paraguay, Gustavo Alfaro, estructuró un esquema netamente conservador, plantando una línea defensiva de cinco jugadores y un mediocampo de alta intensidad física con el objetivo prioritario de anular las transiciones por las bandas de los australianos.

Aunque la iniciativa recayó en los socceroos —quienes rozaron el gol en la primera mitad con un remate de Cristian Volpato desviado por Orlando Gill—, Paraguay equilibró el trámite en el segundo tiempo con el ingreso de Maurício.

Con este punto, la "Albirroja" alcanza las cuatro unidades y se mantiene a la expectativa de sellar su boleto como uno de los ocho mejores terceros de la competición.

La escuadra sudamericana ya presenta un rendimiento superior a los terceros lugares de los grupos A y C (Corea del Sur y Escocia), y tiene garantizado superar al tercero del grupo I.

Para confirmar su pase, solo requiere que la combinación de resultados le favorezca en uno de los cinco grupos restantes.

(Con información de AFP)